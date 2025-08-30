WhatsApp me asistent shkrimi të mundësuar nga inteligjenca artificiale

WhatsApp ka prezantuar një asistent shkrimi të mundësuar nga Inteligjenca Artificiale, në rast se një përdorues ka nevojë për ndihmë me tekstin ose diçka të ngjashme.
AI ofron sugjerime në një sërë stilesh, të tilla si profesionale, qesharake ose mbështetëse. Pasi të gjenerohet, përdoruesi mund të vazhdojë të redaktojë mesazhin nëse është e nevojshme.
Gjithçka që duhet të bëni është të kërkoni ikonën e re të lapsit në një bisedë individuale ose në grup, dhe AI do të kujdeset për pjesën tjetër. Aplikacioni aktualisht është duke u lansuar, por vetëm në anglisht dhe për përdoruesit në SHBA. Kompania thotë se shpreson ta “ofrojë atë në gjuhë dhe vende të tjera më vonë këtë vit”.
Megjithatë, ekziston një problem privatësie. Mesazhet e WhatsApp mbrohen nga enkriptimi nga fillimi në fund, por pyetjet e AI zakonisht dërgohen në një qendër të dhënash në cloud diku.
Për fat të mirë, kompania e ndërtoi këtë veçori mbi teknologjinë ekzistuese të Meta të quajtur Private Processing, e cila u lejon përdoruesve të përdorin Meta AI pa rrezikun që dikush tjetër ta lexojë ndonjëherë mesazhin ose ndonjë redaktim të sugjeruar.
Kjo funksionon në mënyrë të ngjashme me Private Cloud Compute të Apple, i cili gjithashtu integrohet me AI pa dërguar të dhëna në cloud.
Meta pretendon se teknologjia ruan “premtimin thelbësor të WhatsApp për privatësi, duke siguruar që askush përveç përdoruesit dhe njerëzve me të cilët po flet nuk mund të hyjë ose të ndajë mesazhet e tyre private”.
Sapo të hiqet aspekti i privatësisë, funksionaliteti mbetet. Pothuajse çdo platformë ka një lloj asistenti shkrimi me inteligjencë artificiale në këtë pikë, kështu që lind pyetja se çfarë e bën këtë të veçantë.
Është gjithashtu e diskutueshme nëse ka ndonjë përfitim nga përdorimi i këtij lloj gjëje në kontekstin e një bisede të shpejtë me tekst.