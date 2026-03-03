Witkoff: Irani ka “kapacitet të pakufizuar” për pasurimin e uraniumit

I dërguari i posaçëm i Presidentit të ShBA-së, Donald Trump, Steve Witkoff, deklaroi të martën se Irani ka “kapacitet të pakufizuar” për të pasuruar uranium, duke i përshkruar përpjekjet për ta ndalur këtë si “pothuajse të pamundura”.
Duke folur për Fox News, Witkoff trajtoi sulmet e fundit të ShBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.
Ai tha se gjatë negociatave, zyrtarët iranianë argumentuan se kishin “të drejtë të patjetërsueshme” për të pasuruar karburantin e tyre bërthamor, ndërsa ShBA-ja mbajti qëndrimin se kishte po ashtu “të drejtë të patjetërsueshme” për t’i penguar ata ta bënin këtë.
Witkoff deklaroi se ShBA-ja kishte ofruar furnizimin e Iranit me karburant bërthamor për 10 vjet, me kusht që Teherani të ndalte pasurimin gjatë asaj periudhe, por propozimi ishte refuzuar.
Ai sugjeroi se ky refuzim tregon se përpjekjet e Iranit për pasurim synojnë militarizimin.
Ai pretendoi më tej se Irani posedon rreth 10.000 kilogramë material të ndashëm bërthamor, përfshirë afërsisht 460 kilogramë të pasuruar në nivel 60 për qind pastërti dhe rreth 1.000 kilogramë të pasuruar në nivel 20 për qind pastërti.
Sipas Witkoff, uraniumi i pasuruar në 60 për qind mund të çohet në nivel për përdorim ushtarak (90 për qind) brenda rreth një jave deri në 10 ditë, ndërsa materiali i pasuruar në 20 për qind mund të arrijë nivelin për përdorim ushtarak brenda tre deri në katër javësh.
“Ata prodhojnë vetë centrifugat për të pasuruar këtë material,” tha Witkoff, duke shtuar: “Ndalimi i tyre është pothuajse i pamundur. Ata kanë burime të pakufizuara.”