WSJ: SHBA-ja ndalon cisternën e gjashtë të naftës brenda dy muajve

Forcat amerikane kanë hipur në bordin e një cisterne të gjashtë nafte të enjten në mëngjes në ujërat përreth Amerikës Qendrore dhe Jugore dhe Karaibeve, raportoi “The Wall Street Journal”, duke cituar burime të njohura me çështjen, transmeton Anadolu.
Nuk ka pasur konfirmim zyrtar për sekuestrimin dhe Pentagoni nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës nga Anadolu për koment.
Forcat amerikane kanë sekuestruar edhe pesë anije të tjera që nga dhjetori në rajone të ndryshme, përfshirë një tanker me flamur rus.
Operacionet po vazhdojnë pas veprimit ushtarak amerikan të 3 janarit, i cili rezultoi me kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro.
Venezuela i ka dënuar veprimet amerikane si “pirateri ndërkombëtare”.