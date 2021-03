Xhamia e Profetit (a.s) fillon parapërgatitjet për Ramazan, me rregullat e sigurisë Anti Covid

Namazet e teravisë do të kryhen duke iu përmbajtur masave paraprake të Covidit.

Autoritetet Saudite kanë konfirmuar se Xhamia e Profetit (a.s) në Medine do të hapet për Teravitë gjatë Ramazanit.

Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit, Presidenti i Përgjithshëm për Çështjet e Xhamisë së Madhe dhe Xhamisë së Profetit, Abd al-Rahman Al-Sudais, tha të shtunën se Xhamia e Profetit (a.s), ose Mesxhidun Nebevi, në Medine do të hapte dyert për adhuruesit ndërsa u përmbahen masave paraprake të Covidit.

Xhamia do të mbajë një maksimum prej 60,000 besimtarësh në të njëjtën kohë, shtoi Al Sudais.

Sipas autoriteteve Saudite, Xhamia e Profetit (a.s) do të mbyllet gjysmë ore pas lutjes së Teravive dhe do të hapet dy orë para namazit të sabahut.

Xhamia do të jetë e hapur gjatë gjithë kohës vetëm gjatë dhjetë ditëve të fundit të Muajit të Shenjtë të Ramazanit. /Mesazhi.com