Ylli i NBA-së, Kyrie Irving, vesh bluzë “PRESS” për të nderuar gazetarët e vrarë në Gaza

Ylli i NBA-së, Kyrie Irving, i skuadrës Dallas Mavericks, veshi një bluzë me mbishkrimin “PRESS” dhe me një mesazh në mbështetje të gazetarëve të vrarë në Gaza gjatë ndeshjes NBA All-Star Game 2026 të hënën.
Në etiketën e bluzës shkruhej: “Kushtuar gazetarëve tanë të dashur në Gaza që i tregojnë botës të vërtetën”.
Ylli 33-vjeçar, i cili edhe më herët ka tërhequr vëmendjen për mbështetjen e tij ndaj Gazës dhe Palestinës, pati veshur një kefije gjatë një konference për shtyp për të tërhequr vëmendjen ndaj situatës në Gaza.