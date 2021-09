Zakoni i mëngjesit që zvogëlon rrezikun e goditjes në tru

“Bisturia shkencore” po anon gjithnjë e më shumë nga konsumi i shpeshtë i kafesë si një zakon me përfitime të rëndësishme shëndetësore, veçanërisht kardiovaskulare.

Një studim i kohëve të fundit nga Universiteti Semmelweis në Budapest, gjetjet e të cilit u prezantuan në konferencën e këtij viti të Shoqërisë Europiane të Kardiologjisë, i dhanë një shenjë pozitive pijes së preferuar.

Sipas hulumtimit, deri në tre filxhanë kafe në ditë uli rrezikun e goditjes dhe vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa ndjekja pasuese 10-15 vjet më vonë tregoi se konsumi në sasi ende të mëdha nuk ishte i lidhur me anën efektet në shëndetin e zemrës.

Studimi më i madh që studioi efektin e kafesë në shëndetin kardiovaskular në një popullatë pa sëmundje të diagnostikuara të zemrës, sipas studiuesit kryesor Dr. Judith Simon nga Qendra Universitare për Shëndetin Kardiovaskular, përfshiu 468,629 pjesëmarrës nga Biobank Britanike me një moshë mesatare prej 56.2 vjet dhe gra me 55.8%. Mostra e popullsisë u nda në tre grupe sipas konsumit ditor të kafesë të atyre që pinin rrallë (22.1%), me konsum të moderuar (0.5-3 gota në ditë, 58.4%) dhe të lartë (mbi 3 gota, 19.5%).

Rezultatet treguan se konsumi i moderuar ishte i lidhur me një rrezik 12% më të ulët të vdekjes nga çdo shkak, 17% nga sëmundjet kardiovaskulare dhe 21% nga goditjet në tru. Studiuesit shikuan faktorët e mundshëm si mosha, gjinia, pesha, lartësia, pirja e duhanit, aktiviteti fizik, hipertensioni, diabeti, nivelet e kolesterolit, statusi socio-ekonomik dhe konsumi mesatar i alkoolit, mishit, çajit, frutave dhe perimeve.