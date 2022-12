Zelanda e Re do të ndalojë duhanin për brezat e ardhshëm

Zelanda e Re do ta ndalojë duhanin nga viti i ardhshëm. Legjislacioni i miratuar nga parlamenti të martën do të thotë se kushdo i lindur pas vitit 2008 nuk do të mund të blejë kurrë cigare. Do të thotë se numri i njerëzve që mund të blejnë duhan do të tkurret çdo vit.

Deri në vitin 2050, për shembull, 40-vjeçarët do të jenë shumë të rinj për të blerë cigare. Ministrja e Shëndetësisë Ayesha Verrall, e cila prezantoi projektligjin, tha se ishte një hap “drejt një të ardhmeje pa duhan”. “Mijëra njerëz do të jetojnë më gjatë dhe sistemi shëndetësor do të jetë 5 miliardë NZ (3.2 miliardë dollarë) më mirë nga mos nevoja për të trajtuar sëmundjet e shkaktuara nga pirja e duhanit”, tha Dr Verrall.

Shkalla e duhanpirjes në Zelandën e Re është tashmë në nivelet më të ulëta historike, me vetëm 8% të të rriturve që pinë duhan çdo ditë sipas statistikave të qeverisë të publikuara në nëntor – nga 9.4% që ishte vitin e kaluar. Autoritetet shpresojnë që ky projektligj do ta zvogëlojë numrin në më pak se 5% deri në vitin 2025, me qëllimin përfundimtar për të eliminuar plotësisht praktikën. /abcnews