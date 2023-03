Zelanda e Re do të ndalojë TikTok-un në pajisjet që kanë të bëjnë me parlamentin

Zelanda e Re deklaroi të premten se do të ndalojë TikTok-un në pajisjet me akses në rrjetin parlamentar të vendit për shkak të shqetësimeve të sigurisë kibernetike, duke u bërë vendi më i fundit që kufizoi përdorimin e aplikacionit të ndarjes së videove në pajisjet e lidhura me qeverinë.

Shqetësimet janë shtuar globalisht në lidhje me mundësinë e qeverisë kineze për të hyrë në vendndodhjen e përdoruesve dhe të dhënat e kontaktit përmes ByteDance, kompania mëmë kineze e TikTok.

Thellësia e këtyre shqetësimeve u theksua këtë javë kur administrata e presidentit amerikan Biden kërkoi që pronarët kinezë të TikTok të heqin aksionet e tyre ose aplikacioni mund të përballet me një ndalim nga SHBA-ja.

Në Zelandën e Re, TikTok do të ndalohet në të gjitha pajisjet me akses në rrjetin e parlamentit deri në fund të marsit.