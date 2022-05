Zelenskiy: Kriza e dytë për shkak të Rusisë do të jetë kriza ushqimore

Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenskiy akuzoi Rusinë, me të cilën janë ë luftë që nga 24 shkurti, se ka penguar 20 milionë tonë eksporte ushqimore dhe tha se shumë vende do të përballen me krizë ushqimore nëse nuk hiqen pengesat në portet e tyre.

“Bota duhet të ndihmojë Rusinë të zhbllokojë portet e Ukrainës, përndryshe kriza energjetike do të pasohet nga një krizë ushqimore”, tha Zelenskiy në një deklaratë për median. “Rusia ka bllokuar pothuajse të gjitha portet për të eksportuar grurë, elb, luledielli dhe shumë ushqime të tjera.”

Zelenskiy tha: “Nëse nuk i hapim portet e Ukrainës dhe nuk ndihmojmë vendet afrikane, evropiane dhe aziatike që kanë nevojë për produkte, do të ketë një krizë ushqimore”.

Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm ukrainas Dmitriy Kuleba tha në një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, shkroi: “Rusia po mbyll portet tona dhe po vë në rrezik miliona njerëz nga uria”. /trt