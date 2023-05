Zelensky akuzon liderët arabë se i mbyllën sytë ndaj pushtimit rus

Volodymyr Zelensky ka akuzuar disa liderë arabë se kanë mbyllur një sy ndaj pushtimit rus të Ukrainës.

Presidenti ukrainas ka marrë pjesë në samitin e Ligës Arabe në Arabinë Saudite.

Nga shtetet e Ligës Arabe, vetëm Siria haptazi ka mbështetur pushtimin rus. Të tjerët kanë zgjedhur të mbajnë marrëdhënie të mira me Moskën.

Por, disa shtete duhet të reflektojnë mbi lidhjet e tyre me Rusinë, ka thënë Zelensky, raportoi BBC.

“Fatkeqësisht janë disa në botë dhe në mesin tuaj që e kanë mbyllur njërin sy ndaj aneksimeve të paligjshme”.

Zelensky u tha edhe udhëheqësve të mbledhur në Jeddah se vendi i tij po mbrohej nga kolonizatorët dhe imperialistët, duke u dukur se po rikthente në kujtesë historinë e pushtimit të botës arabe. /koha

“There are some in the world — and here among you — who turn a blind eye … No matter how hard the Russians try to influence, there must still be independence.”

— Ukrainian Pres. Volodymyr Zelenskyy urges Arab nations to condemn Russia’s war on Ukraine at the Arab League summit pic.twitter.com/s0MyulKOHE

— The Recount (@therecount) May 19, 2023