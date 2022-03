Zelensky shihet në zyrë për herë të parë që nga pushtimi rus – VIDEO

Duke shikuar jashtë në dritare, Zelensky nisi fjalimin duke thënë: “Po qëndroj në Kiev. Në zyrën time. S’po fshihem. Dhe s’po i frikësohem askujt”.

Deri tash, Zelensky shfaqej vetëm në ambiente të jashtme bashkë me pjesëtarë tjerë të pushtetit. /koha

Day 12 of Russia’s full-on invasion of Ukraine. Where’s President Zelensky?

“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”

The comic turned president has truly become a wartime leader. pic.twitter.com/dKbzYWwpbo

