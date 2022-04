Zelensky: Ukraina nuk do t’i japë territor Rusisë për t’i dhënë fund luftës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në një intervistë për CNN-in ka thënë se Ukraina nuk do të heqë dorë nga territori i saj në pjesën lindore për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.

Zelensky ka thënë se ushtria e Ukrainës është e përgatitur të luftojë me forcat ruse në rajonin e Donbasit, ndërsa ka shtuar se kjo betejë mund të ndikojë në kursin e gjithë luftës.

Zelensky ka thënë se nuk ka garanci që Rusia nuk do të tentojë sërish ta pushtojë Kievin nëse arrin ta marrë Donbasin.

“Për këtë arsye është shumë me rëndësi për ne që të mos i lejojmë ata të qëndrojnë në tokën tonë, pasi kjo betejë për Donbasin, mund të ndikojë në kursin e gjithë luftës. Nuk i besoj ushtrisë ruse dhe lidershpit rus. Për këtë e kuptojmë se faktin që ata janë larguar nga Kievi, nuk do të thotë se nëse arrijnë ta kapin Donbasin, nuk do të kthehen sërish në drejtim të Kievit”, tha Zelensky. /koha