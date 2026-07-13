Zelenskyy dhe Macron diskutojnë forcimin e Ukrainës para takimit të “Koalicionit të të Gatshmëve”

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, gjatë bisedimeve në Paris me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, ka përsëritur rëndësinë e forcimit të vendit të tij, veçanërisht të mbrojtjes ajrore, , transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në rrjetin social amerikan X, Zelenskyy tha se ai dhe Macron zhvilluan një takim “produktiv”, gjatë të cilit diskutuan prioritetet para takimeve të Koalicionit kundër Raketave Balistike dhe “Koalicionit të të Gatshmëve”, si dhe bashkëpunimin dypalësh.
“Folëm në detaje për situatën në front dhe nevojat e Ukrainës për mbrojtjen e njerëzve nga sulmet ruse. Është e rëndësishme të forcojmë Ukrainën, të përforcojmë mbrojtjen tonë ajrore dhe të përshpejtojmë zhvillimin e kapaciteteve kundër raketave balistike të Evropës”, tha Zelenskyy.
Duke theksuar se Franca ka kapacitetet dhe teknologjitë e avancuara të nevojshme për ta ndihmuar Ukrainën në këtë drejtim, Zelenskyy tha se Kievi do të punojë për këtë çështje së bashku me aleatët e tij.
Zelenskyy gjithashtu tha se marrëdhëniet dypalëshe kanë arritur një “nivel vërtet strategjik”, kryesisht falë përpjekjeve personale të presidentit Macron.
“Sot, falënderova Emmanuelin për ndihmën dhe mbështetjen e tij gjatë këtyre viteve dhe i dhashë presidentit Urdhrin e Lirisë, një mik të vërtetë të Ukrainës”, tha Zelenskyy.
Parisi sot do të presë takimin e radhës të “Koalicionit të të Gatshmëve” për Ukrainën, një takim për të cilin Macron tha se do të përfshijë njoftime të reja mbi kapacitetet ushtarake, bashkëpunimin industrial dhe përpjekjet për të kundërshtuar flotën hije të Rusisë.
Nisma me 37 vende, e nisur në mars të vitit 2025 nën udhëheqjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, synon të ndihmojë në zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme paqeje në Ukrainë.
Presidentja e Moldavisë, Maia Sandu, do të marrë gjithashtu pjesë në takim, duke shënuar herën e parë që Moldavia merr pjesë në një takim të koalicionit.