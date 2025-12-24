Zemërim turk ndaj Greqisë, Qipros dhe Izraelit: “Aleanca e së keqes!”

Si e komentoi media izraelite paktin ndaj armikut turk
Takimi trepalësh i djeshëm midis Mitsotakis-Netanyahu-Christodoulides shkaktoi reagime dhe shqetësim të fortë në Turqi, me median turke që e karakterizoi takimin si një “aleancë të së keqes” dhe një “aleancë kundër Turqisë”. Shtypi turk flet për një bashkim të Izraelit, Greqisë dhe Qipros kundër Ankarasë.
“Raporte të përbashkëta në ‘trekëndëshin e së keqes’” shkruan gazeta pro-qeveritare Sabah. “Ndërsa një delegacion turk po vizitonte Damaskun, udhëheqësit e Greqisë, ‘Qipros Jugore’ dhe Izraelit u takuan në Jerusalem”, shkroi shtypi turk, duke iu referuar paqëndrueshmërisë që mbizotëron në Siri, pjesërisht për shkak të bashkëpunimit të kurdëve sirianë me Izraelin.
Gazetat kryesore pro-qeveritare Hurriyet dhe Milliyet raportuan se Netanyahu, i bezdisur nga ndikimi në rritje i Turqisë në Mesdheun Lindor, u takua në Jerusalem me kryeministrin grek Mitsotakis dhe udhëheqësin e administratës greko-qipriote, Christodoulides. “Grekët dhe qipriotët po kërkojnë të rrisin bashkëpunimin ushtarak me Izraelin dhe po përpiqen gjithashtu të sigurojnë një rol në forcën e planifikuar në Gaza“, shkroi shtypi turk.
Fragmente nga media izraelite
Gazeta Milliyet përcjell fragmente nga media izraelite rreth takimit të djeshëm:
Israel Hayom, në artikullin e saj të titulluar “Izraeli, Greqia dhe Qiproja: Boshti strategjik forcohet kundër Turqisë”, deklaroi se qëllimi kryesor i këtij Samiti Trepalësh ishte forcimi i aleancës rajonale në Mesdheun Lindor, duke shtuar se “ky samit, i mbajtur kundër fuqisë në rritje të Turqisë, ishte më i rëndësishëm se kurrë”.
Kanali 7 me seli në Tel Aviv, në artikullin e tij të titulluar “Mesazhi i Netanyahut për Erdoganin”, i interpretoi fjalët e kryeministrit izraelit si një mesazh për Ankaranë që thoshte: “Ata që imagjinojnë se mund të kontrollojnë tokat tona, harrojeni. Kjo nuk do të ndodhë kurrë. As mos e mendoni. Ne jemi të vendosur të mbrohemi.”
Ynet, në raportin e tij të titulluar “Një aleancë e fuqishme është formuar kundër armikut të përbashkët, Turqisë”, deklaron se “do të merren masa për të krijuar një forcë të ndërhyrjes së shpejtë të organizuar kundër Ankarasë. Kjo forcë, së bashku me Greqinë dhe Qipron Jugore, do të sigurojë frenim në rajon kundër provokimit turk”.
Kanali 14, duke e vlerësuar samitin si “një takim që do të përcaktojë fatin e rajonit”, shkruan: “Këto tre vende janë të vendosura të mbrohen. ‘Ne jemi tre vende të lashta’, thonë ata, “nuk do ta lejojmë Turqinë të fitojë ndikim më të madh në rajonin tonë dhe do të mbrohemi shumë fuqishëm në rast të ndonjë kërcënimi.”
Shqetësime në lidhje me bashkëpunimin siriano-kurdo-izraelit
Vlen të përmendet se Ankaraja është gjithashtu e shqetësuar për situatën në Siri dhe bashkëpunimin midis Forcave Demokratike Siriane të dominuara nga kurdët dhe Izraelit. Me vetëm nëntë ditë të mbetura deri në afatin e fundit për kurdët për t’u integruar në ushtrinë kombëtare siriane, situata është ende e paqëndrueshme dhe e rrezikshme. /tesheshi