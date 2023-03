Zhvillimet e dialogut Kosovë-Serbi, Escobar sot në Beograd

Emisari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, sot viziton Serbinë, ku do të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Sipas mediave në Serbi, takimi do të zhvillohet në ora 15:15 në ndërtesën e sekretariatit të përgjithshëm të presidentit serb. Kurse, pas takimit, siç është paralajmëruar, do të lëshohet një komunikatë për media.

Escobar pritet që sot të takohet edhe me kryeministren e Serbisë, Ana Bërnabiq.

Në Serbi dje përfundoi vizitën dy ditore edhe i dërguari evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, i cili në një intervistë për Radio Televizioni Serb, RTS, ka thënë se pa formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, nuk ka marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas tij, qëllimi i marrëveshjes nuk është që dikush të fitojë apo të humbasë, por përkundrazi qëllimi është krijimi i një situate të favorshme dhe hapja e derës evropiane.

Lajçak ka thënë se propozimi franko-gjerman i mishëruar tashmë në një marrëveshje për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan të paktën gojarisht, flet për normalizim, jo për ndonjë lloj kapitullimi.