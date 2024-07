Zhvillimet e fundit në Pa’lestinë

Shefi i Hamasit, Ismail Haniyeh thotë se sulmet ushtarake të Izraelit në Gaza mund t’i kthejnë në fillim bisedimet e ndërmjetësuara për armëpushim.

Hamasi thotë se ndërsa po përpiqet të shfaqë “fleksibilitet dhe pozitivitet” në pozicionin e tij për të arritur një marrëveshje armëpushimi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka vazhduar të vendosë “pengesa” për të penguar procesin.

Një grup që përfaqëson familjet e robërve izraelitë të mbajtur në Gaza i ka kërkuar Netanyahut të shtyjë fjalimin e tij në Kongresin Amerikan derisa të nënshkruhet një marrëveshje për lirimin e të afërmve të tyre.

Kanadaja i ka kërkuar qeverisë izraelite të anulojë një vendim për miratimin e postave të reja të vendbanimeve në Bregun Perëndimor, duke thënë se masa ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar.

Presidenti i zgjedhur i Iranit, Masoud Pezeshkian i ka dërguar një mesazh sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut, Hassan Nasrallah, duke thënë se lëvizjet e rezistencës në të gjithë rajonin nuk do të lejojnë vazhdimin e “politikave kriminale” të Izraelit ndaj palestinezëve.

Kisha Episkopale e Jeruzalemit dhe Lindjes së Mesme ka protestuar për mbylljen e Spitalit Arab al-Ahli në qytetin e Gazës si rezultat i evakuimit të disa zonave të banuara të urdhëruara nga ushtria izraelite.

Everywhere you look, destruction.

Driving through Khan Younis today, any remaining buildings are hanging by a thread. Huge craters along rubble filled roads, little hope for those remaining here.

The familiar sight of desperate families sheltering in a destroyed @UNRWA school. pic.twitter.com/LmUxKfGWDB

— Louise Wateridge (@UNWateridge) July 8, 2024