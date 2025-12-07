Zhvillohet në Makao ekspozita mbi makinat dhe elektronikën e inteligjencës artificiale

Ekspozita Globale e Makinave dhe Elektronikës së Inteligjencës Artificiale (AIE) 2025 po zhvillohet në Rajonin Administrativ Special të Makaos (SAR) të Kinës, duke u përqendruar në bashkëpunimin midis Zonës së Madhe të Gjirit Guangdong-Hong Kong-Makao dhe mundësitë globale, shkruan “Xinhua”.
Ekspozita, e mbajtur njëkohësisht në Makao dhe Zhuhai, provinca Guangdong e Kinës Jugore, paraqet mbi 1000 kompani nga tregjet vendase dhe të huaja, duke tërhequr blerës nga më shumë se 30 vende dhe rajone, sipas organizatorit të eventit.
Pavijoni i Inovacionit dhe Teknologjisë së Makaos bashkon mbi 50 kompani me bazë në Makao dhe katër universitete, duke shfaqur arritjet e kërkimit dhe industrializimit në fusha të tilla si inteligjenca artificiale, kujdesi shëndetësor inteligjent dhe interneti i gjërave.
Wang Ning, president i Dhomës së Tregtisë së Elektronikës së Kinës, organizator i ekspozitës, deklaroi se AIE pritet të jetë një platformë globale shkëmbimi për produktet elektronike dhe prodhimin inteligjent, duke u lejuar pjesëmarrësve të integrohen në zinxhirin global industrial dhe duke promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar.