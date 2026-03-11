Zvicër, autobusi shpërthen në flakë në mes të rrugës, 6 viktima dhe 5 të plagosur

Të paktën 6 persona humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën pasi një autobus shpërtheu në flakë në Coeur d’Alene të Zvicrës, thanë autoritetet lokale.
Videot dhe fotot nga dëshmitarët treguan një automjet të përfshirë nga flakët dhe të shkatërruar plotësisht në mes të rrugës.
Është ende shumë herët për të bërë ndonjë vlerësim në lidhje me shkaqet e zjarrit, tha një zëdhënës i policisë për agjencinë Keystone-SDA. Një hetim është duke u zhvilluar, ndërsa më shumë informacion do të publikohet sapo autoritetet të kenë një pamje më të qartë të incidentit.
Dëshmitë e para flasin për një person që i vuri flakën vetes brenda autobusit ndërsa zona ku ndodhi incidenti është bllokuar nga autoritetet dhe policia po u bën thirrje qytetarëve të mos i afrohen.