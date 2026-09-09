Zvicra kërkon hetime për abuzimet e raportuara në Lindjen e Mesme

Zvicra ka kërkuar hetime të pavarura dhe llogaridhënie pas raportimeve për torturë, dhunë seksuale dhe sulme ndaj civilëve në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
I dërguari i Zvicrës në OKB, Thomas Gurber, iu referua në mënyrë të veçantë raportimeve që kanë të bëjnë me Izraelin, territorin e pushtuar palestinez, Libanin dhe Iranin.
“Zvicra është e shqetësuar nga raportet alarmante për torturë dhe dhunë seksuale, përfshirë në paraburgim, si dhe për sulme ndaj civilëve”, tha Gurber dje në sesionin e 63-të të Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut.
Ai theksoi se abuzimet dhe incidentet e raportuara duhet të hetohen në mënyrë të pavarur.
“Këto pretendime dhe incidente duhet t’u nënshtrohen hetimeve të pavarura dhe të çojnë në llogaridhënie”, tha ai.
Gurber u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira në konfliktet në rajon që të përmbushin menjëherë detyrimet e tyre sipas së drejtës ndërkombëtare.