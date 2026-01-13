Zyra humanitare e OKB-së nis apel humanitar prej 2.3 miliardë dollarësh për Ukrainën

Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) sot zbuloi një apel për fonde prej 2.3 miliardë dollarësh për vitin 2026 për të mbështetur operacionet humanitare në Ukrainë, ndërsa lufta me Rusinë i afrohet vitit të saj të pestë, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Gjenevë, zëdhënësi i OCHA-s, Jens Laerke tha se rreth 10.8 milionë njerëz në të gjithë Ukrainën do të kenë nevojë për ndihmë humanitare këtë vit, përfshirë personat e zhvendosur brenda vendit dhe të tjerë të prekur nga konflikti i zgjatur.
“Përpjekjet e ndihmës sipas Planit të Përgjigjes Humanitare 2026 do të përqendrohen në ushqim, kujdes shëndetësor, strehim, mbrojtje, ndihmë monetare dhe mbështetje të tjera thelbësore. Për të zbatuar planin, partnerët humanitarë kërkojnë 2.3 miliardë dollarë fonde për të arritur 4.1 milionë nga njerëzit më të prekshëm”, tha ai.
Laerke paralajmëroi se ndërprerjet e përhapura të energjisë dhe ngrohjes gjatë kushteve ekstreme të dimrit krijojnë atë që ai e përshkroi si “krizë brenda një krize dhe i shtyn komunitetet e prekshme në pikën e thyerjes”.
Ai tha se zonat në vijën e frontit dhe rajonet kufitare veriore përballen me “nevojat më të larta humanitare” për shkak të bombardimeve të intensifikuara, shkatërrimit të përhapur të infrastrukturës civile dhe ndërprerjeve të vazhdueshme të shërbimeve thelbësore.
“Njerëzit që jetojnë në territoret e kontrolluara nga Rusia mbeten kryesisht të shkëputur nga shërbimet themelore dhe sistemet e mbrojtjes”, tha Laerke duke shtuar se qasja humanitare në ato zona mbetet jashtëzakonisht e kufizuar.