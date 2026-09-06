Zyrtari i Kremlinit: Bisedimet e Putinit me të dërguarit e SHBA-së ishin “konstruktive”

Bisedimet e presidentit rus Vladimir Putin me të dërguarit e SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ishin “thelbësore, konstruktive dhe jashtëzakonisht të sinqerta”, tha të dielën këshilltari i Kremlinit, Yury Ushakov, transmeton Anadolu.
Bisedimet në Moskë të shtunën zgjatën tre orë e dhjetë minuta dhe përfshinë jo vetëm luftën në Ukrainë, por edhe projekte të mundshme madhore ruso-amerikane, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve TASS, duke cituar Ushakovin.
Putin, sipas Ushakovit, rikonfirmoi gatishmërinë e Rusisë për të vazhduar punën me SHBA-në për të kërkuar një zgjidhje politike dhe diplomatike për konfliktin në Ukrainë.
Presidenti rus theksoi gjithashtu nevojën për të trajtuar “shkaqet rrënjësore” të luftës dhe foli për përparimet e forcave ruse në fushëbetejë, si dhe për bindjen e tij se Moska do t’i arrijë objektivat e saj, sipas këshilltarit të Kremlinit.
Ushakov tha se të dërguarit amerikanë paraqitën disa ide për mënyrat e mundshme për t’i dhënë fund luftës, duke shtuar se ata u zotuan t’i marrin parasysh vlerësimet e Putinit gjatë kontakteve të tyre në Kiev.
Ushakov tha se Putin dhe Trump do të vazhdojnë kontaktet personale, ndërsa do të vijojnë edhe bisedimet përmes ekipit negociues amerikan.
Witkoff dhe Kushner u larguan nga Moska pas takimit dhe pritet të vizitojnë Kievin.
Ndërkohë, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i ka thënë faqes së lajmeve Axios se Witkoff dhe Kushner u takuan me Putinin për të avancuar përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës, e cila ka zgjatur më shumë se katër vjet.
Sipas zyrtarit, të dërguarit u shoqëruan nga zyrtarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, si dhe të Departamenteve të Shtetit dhe Thesarit, për diskutime mbi propozimet që synojnë t’i japin fund konfliktit.
Palët diskutuan “plane thelbësore” për hapat e ardhshëm, të cilët pritet të bëhen të ditur në javët e ardhshme, tha zyrtari, duke shtuar se delegacioni amerikan pret me padurim takime “po aq produktive” në Ukrainë.