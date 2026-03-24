Zyrtari iranian bën thirrje për kujdes ndaj bisedimeve me SHBA-në

Një anëtar i lartë i parlamentit iranian ka bërë thirrje për kujdes përpara çdo angazhimi në bisedime me Shtetet e Bashkuara, duke përmendur historinë e fundit të Uashingtonit për sulme ndaj Teheranit edhe gjatë përpjekjeve për paqe.
Esmaeil Kowsari, anëtar i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në parlamentin iranian, deklaroi se zyrtarët iranianë duhet të “mendojnë me mençuri” përpara se të hyjnë në negociata.
“Nuk është hera e parë që ata gënjejnë për negociatat,” citohet të ketë thënë ai nga agjencia e lajmeve Fars.
Kowsari kritikoi ashpër udhëheqësit amerikanë dhe izraelitë, duke i akuzuar se përhapin përçarje dhe krijojnë mosbesim te publiku, ndërsa sipas tij, në realitet nuk arrihet asnjë rezultat konkret.
Deklaratat vijnë në një kohë tensionesh të larta në rajon dhe spekulimesh për mundësinë e rifillimit të bisedimeve mes Iranit dhe SHBA-së. /mesazhi