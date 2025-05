24 vjet e gjysmë burgim të akuzuarit për vrasjen e dyfishtë në Klinë

Gjykata Themelore në Pejë të premten ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Jon Hotit, duke e dënuar me dënim unik prej 24 vjet e gjysmë burgim për vrasjen e dyfishtë më 13 nëntor 2024 në Klinë.

Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Shaqë Curri, Hoti për veprën penale “Vrasje e rëndë” u dënua me 24 vjet burgim, kurse për armëmbajtje pa leje u dënua me 1 vit burgim. Ndaj tij, Gjykata shpalli dënim unik prej 24 vjet e 6 muaj burgim, raporton “Betimi për Drejtësi“.

I akuzuari obligohet që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 200 euro dhe 50 euro për taksën për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh nga shpallja e aktgjykimit.

Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest civile.

Të akuzuarit iu vazhdua masa e paraburgimit, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar.

Ndaj këtij vendimi, lejohet ankesa në Gjykatën e Apelit.

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, më 7 prill 2025 kishte ngritur aktakuzë ndaj Hotit, për vrasjen e R.Sh., dhe A.Sh., më 13 nëntor 2024 në Klinë.

Sipas Prokurorisë, rasti kishte ndodhur në një lokal, pasi i pandehuri paraprakisht i kishte kërkuar shtëpitë e tyre e më pas i kishte kontaktuar viktimat përmes rrjetit social Facebook ku edhe kishin lënë takim në lokal.

“Sipas aktakuzës, i pandehuri me datë 13 nëntor të vitit 2024, me dashje dhe me armë zjarri ka privuar nga jeta viktimat, R.Sh dhe A.Sh, në Klinë rreth orës 14:11 minuta, duke vënë në rrezik jetën edhe të personave tjerë që ishin prezent në lokalin ku kishte ndodhur vrasja e dyfishtë, në atë mënyrë që i pandehuri paraprakisht i kërkon shtëpitë e viktimave, kurse me pas përmes rrjetit social Facebook i kontakton viktimat dhe me të njëjtit lejnë takim në një lokal në qendër të Klinës dhe pas një bisede disa minutëshe me dy viktimat me të cilët ishte i ulur në të njëjtën tavolinë, i pandehuri J.H ngritët në këmbë dhe duke qenë i kthyer me shpinë ka viktimat, nxjerr armën nga xhaketa e tij, dhe fillon të gjuaj në drejtim të viktimave, me ç’rast vëllai i viktimës R.Sh, dëshmitari E.Sh, hedhet në armë të pandehurit duke e parandaluar të njëjtin të gjuaj me tutje, kurse ne ato momente bie në dysheme arma e te pandehurit, ndërsa me pas i pandehuri J.H largohet nga vendi i ngjarjes, ku si pasojë nga të shtënat e armës se zjarrit, gjen vdekjen në vendin e ngjarjes viktima A.Sh, ndërsa viktima R.Sh dërgohet pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Pejës”, thuhej në njoftimin e Prokurorisë.