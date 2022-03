3 arsye për të konsumuar një filxhan kamomil çdo natë

Kamomili është një nga barishtet më të njohura të tokës, aq i përhapur sa ndonjëherë harrojmë se sa i vlefshëm mund të jetë për shëndetin tonë.

Më poshtë analizojmë tre arsye pse është e nevojshme ta përfshini në rutinën tuaj të përditshme dhe më konkretisht ta konsumoni pak para se të shkoni në shtrat.

Shumica prej nesh kanë një qëndrim të qetë kur bëhet fjalë për të pikturuar një fotografi për veten tonë. Sakaq, arsyet nuk lënë vend për dyshime.

Relaksues natyral

Nëse vuani nga ankthi, stresi dhe sulmet e panikut, kamomili me vetitë e tij qetësuese do t’ju relaksojë dhe do t’ju bëjë të flini drejt. Ndryshe nga çaji, ai nuk përmban kafeinë dhe në këtë mënyrë ka një efekt relaksues në sistemin tonë nervor, ul pulsin dhe na bën të ndihemi të qetë.

Medikamente për zorrën e irrituar

Ankthi dhe stresi krijojnë një zorrë të irrituar dhe vetëm nëse përballeni me këtë problem mund ta kuptoni se sa e dhimbshme është kjo situatë. Kamomili lehtëson ënjtjet, ngërçet, spazmat dhe relakson sistemin nervor të zorrëve tona.

Në një gjendje shëndetësore ku droga nuk na ndihmon shumë, ka nëna natyrë për ne.

Për ditët e periodave

Ditët e vështira të muajit krijojnë shqetësime, ngërçe dhe dhimbje në bark. Kamomili me veti antispazmatike do t’ju relaksojë dhe do t’ju bëjë të flini si zog.