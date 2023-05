5 përfitimet e vitaminës C që duhet të dini

Vitamina C është një lëndë ushqyese thelbësore që nuk mund të prodhohet nga trupi. Megjithatë, ajo luan role të shumta vendimtare dhe shoqërohet me avantazhe të jashtëzakonshme shëndetësore.

Mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kronike

Vitamina C rrit imunitetin duke vepruar si një antioksidant i fuqishëm, duke mbrojtur qelizat nga radikalet e lira shkatërruese që shkaktojnë stres oksidativ, të shoqëruar me sëmundje kronike.

Mund të ndihmojë në manipulimin e presionit të tepërt të gjakut

Rreth një e treta e të rriturve indianë përjetojnë presion të lartë të gjakut, një faktor rreziku i rëndësishëm për sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor i vdekjeve në mbarë botën. Hulumtimet sugjerojnë se vitamina C mund të ketë një ndikim pozitiv në presionin e gjakut, duke përfituar si individët me dhe pa hipertension. Në një studim te kafshët, u zbulua se plotësimi i vitaminës C ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut, duke ulur kështu nivelet e presionit të gjakut. Këto gjetje theksojnë rolin e mundshëm të vitaminës C në promovimin e shëndetit kardiovaskular dhe menaxhimin e presionit të gjak

Mund të ulë rrezikun e sëmundjes koronare të zemrë

Sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i vdekshmërisë globale, i ndikuar nga faktorë të ndryshëm rreziku si presioni i lartë i gjakut, nivelet e ngritura të kolesterolit LDL (të keq) dhe triglicerideve dhe nivelet e ulëta të kolesterolit HDL (të mirë). Vitamina C ka potencialin për të zbutur këta faktorë rreziku dhe për të zvogëluar shanset e sëmundjeve të zemrës.

Rrit imunitetin

Rritja e imunitetit është një nga arsyet kryesore pse njerëzit i drejtohen suplementeve të vitaminës C, pasi ajo luan një rol jetik në aspekte të ndryshme të sistemit imunitar. Së pari, vitamina C stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut të quajtura limfocite dhe fagocite, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër infeksioneve.

Së dyti, vitamina C mbështet funksionimin optimal të këtyre qelizave të bardha të gjakut, duke i mbrojtur ato nga dëmtimi i mundshëm i shkaktuar nga molekulat e dëmshme si radikalet e lira.

Së treti, vitamina C është thelbësore për sistemin mbrojtës të lëkurës. Ai transportohet në mënyrë aktive në lëkurë, duke vepruar si një antioksidant dhe duke ndihmuar në forcimin e barrierave mbrojtëse të lëkurës.

Ndihmon në shërimin e plagëve

Nivelet e ulëta të vitaminës C janë shoqëruar me rezultate të pafavorshme shëndetësore. Për shembull, individët me pneumoni priren të kenë nivele më të ulëta të vitaminës C dhe shtesat e vitaminës C janë demonstruar se reduktojnë kohën e rikuperimit.