5 përfitimet që ndoshta nuk i dinit për avokadon

Avokado është me origjinë meksikane dhe dëshmitë historike të vendeve të Evropës Qendrore dhe Jugore tregojnë se ajo është kultivuar shumë vite më parë. Arsyeja pse avokado u përhap në të gjithë botën është e lidhur me eksploruesit spanjollë që mbërritën në Amerikë dhe zbuluan frytet, pastaj e sollën atë në Evropë.

Ka lloje të ndryshme. Karakteristikat e saj e bëjnë atë një frut të veçantë: ndërsa shumica e frutave janë të pasura me karbohidrate, avokado ka një përmbajtje të lartë yndyre, por yndyra që ajo përmban është e shëndetshme. Disa studime kanë treguar se konsumi i saj sjell përfitime të mëdha shëndetësore.

Duke folur për konsumin, në Brazil, avokado përdoret më shpesh në receta të ëmbla, zakonisht me qumësht. Në vende të tjera, të tilla si Meksika, për shembull, përdoret në gatime të ndryshme të këndshme, si shoqëruese ose në formën e një salce. Pa marrë parasysh se si konsumohet, është shumë e mirë për shëndetin dhe sjell shumë përfitime.

Shumë vlera ushqyese

Avokado përmban 73% ujë, 15% yndyrë dhe 8.5% karbohidrate, e cila është ekuivalente me 160 kalori për 100 gram fruta. Është shumë e shëndetshme, sepse përmban lëndë ushqyese të ndryshme, duke përfshirë vitaminat dhe mineralet. Ushqyesit më të pranishëm në fryt janë Vitamina K, C, B5, B6, E, Foletë, Kalium, përveç atyre që shfaqen në sasi më të vogla të tilla si magnez, bakër, zink, fosfor, ndër të tjera. Nuk ka kolesterol, natrium dhe ka më pak yndyrna të ngopura

Kuriozitet: kaliumi është një nga ushqyesit që shumica e njerëzve nuk e marrin në sasinë e nevojshme dhe avokado ka sasi më të madhe se ato të pranishme në banane (14% te avokado kundrejt 10% te bananet), një nga frutat e njohura për përmbajtjen në sasi të madhe të kaliumit. Konsumi i kaliumit ndihmon në reduktimin e presionit të gjakut, gjë që ndihmon në uljen e mundësisë së sulmeve të zemrës, goditjeve dhe dështimit të mëlçisë.

Mik i perimeve

Yndyra e pranishme në avokado ose vaji i nxjerrë prej saj ka një vlerë shumë të shëndetshme: nëse kombinohet me perime të tjera që kanë lëndë ushqyese të tretshme në yndyrna, absorbimi i tyre bëhet shumë më i madh, për më tepër, shumë prej tyre kanë oksidues, substanca që vonojnë plakjen, duke i bërë ato më të dobishme gjatë procesit të gëlltitjes.

Ndihmon të humbisni peshë

Po, përveç përfitimeve ushqyese, avokado mund të jetë një aleat i madh për t’ju ndihmuar të humbni peshë. Kjo ndodh sepse në një studim të bërë, njerëzit u ndanë në dy grupe: një në të cilën ushqimet përmbanin avokado dhe tjetri jo. Pas ngrënies u pyetën lidhur me urinë dhe ngopjen. Rezultatet treguan se 23% e atyre që hanin avokado ishin më të kënaqur dhe 28% ishin më pak të gatshëm për të ngrënë për 5 orët e ardhshme pas një vakti. Kjo do të thotë, se përfshirja e avokados si një shoqërim në ushqim mund të sjellë përfitime afatgjata, duke ju bërë të ndiheni më të kënaqur pas ngrënies. Është e rëndësishme të mbani mend se avokado ka gjithashtu shumë fibra në krahasim me frutat e tjera, gjë që ndihmon në rregullimin e metabolizmit.

Redukton kolesterolin

Janë nxjerrë përfundime, mes tyre, rritja e kolesterolit HDL 11%, i njohur gjithashtu si “kolesteroli i mirë”, ulje prej 22% në kolesterolin LDL së bashku me reduktimin e triglicerideve në 20%, d.m.th: një agjent i fuqishëm për zvogëlimin e kolesterolit në qoftë se e konsumoni rregullisht.

Një shtatzëni e shëndetshme

Përfitimi i fundit është për gratë shtatzëna, pasi avokado ka një përqendrim të lartë të acidit folik, më shumë se çdo frut tjetër. Në shtatzëni, acidi folik ndihmon për të parandaluar problemet në formimin e fëmijës si spina bifida (keqformim në fund të palcës kurrizore). A ju kujtohet vitamina K e përmendur në fillim? Mungesa e saj në trup mund të shkaktojë hemorragji dhe gjakderdhje të pandërprerë tek fëmijët kur gjaku i tyre nuk ka mjaftueshëm vitaminë K.