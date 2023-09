6 këshilla për të mposhtur varësinë nga kafeina

A pini shumë kafe apo pije energjike në fund të ditës? Nëse po, shëndeti juaj është në rrezik.

Si ta mposhtim varësinë nga kafeina?

Kuptoni mekanizmat e varësisë nga kafeina

Toleranca: Me kalimin e kohës truri juaj mësohet me kafeinën, qoftë nga kafeja, qoftë nga pijet energjike. Gradualisht keni nevojë për doza më të larta për të pasur të njëjtin efekt.

Sindroma e tërheqjes: nëse shkoni një ditë pa marrë një produkt që mbart këtë alkaloid, do të përjetoni ndryshime në humorin tuaj; Përveç dhimbjeve të kokës, energjisë së ulët etj.

Kondicionimi: ky lloj elementi i pranishëm në pije apo ushqime të tilla si çokollata, shoqërohet me aktivitete të këndshme ose rituale sociale të jetës së përditshme, gjë që përforcon marrjen e saj dhe krijon një cikël addictiv.

Stimulimi i sistemit nervor qendror: kafeina vepron në receptorët e adenosinës. Ajo që bëjnë është çlirimi i dopaminës, një neurotransmetues që lehtëson aktivizimin tuaj. Por kini kujdes, sepse nxit edhe sistemet e shpërblimit që lidhen me varësinë.

Ndryshimet e trurit: Konsumi i tepërt dhe i vazhdueshëm i kafeinës mund të ndryshojë funksionin dhe strukturën e trurit. Një shembull i kësaj është ajo që ata përshkruajnë në revistën Molecular

Bëhuni të vetëdijshëm për efektet e saj në shëndetin tuaj

Të pish një kafe në ditë ose një pije të pasur me methylxanthines, herë pas here, nuk ka efekte të dëmshme. Por shndërrimi i kësaj praktike në një zakon do të sillte pasoja si ato që përmendim tani:

Çrregullime digestive.

Dysphoria (shkurajimi ose irritueshmëria).

Çrregullimet e gjumit, të tilla si pagjumësia.

Dhimbje koke dhe probleme përqendrimi.

Rrit rrahjet e zemrës dhe tensionin e gjakut.

Pengon thithjen e lëndëve ushqyese, si kalciumi dhe hekuri.

Gjurmimi i konsumit

Konsumi i kafeinës zakonisht rregullohet me zakonet e përditshme që është e rëndësishme për t’u regjistruar. Për shembull, kafeja merret në mëngjes, por edhe në pushim pune, kur keni nevojë të aktivizoni ose të takoni dikë. Gjithashtu vini re kur konsumoni pije të tjera ose ushqime të pasura me alkaloid antioksidues.

Zvogëloni konsumin e kafes gradualisht

Kur filloni ndërprerjen e kafeinës, është më mirë ta bëni atë në mënyrë progresive. Lënia e duhanit brenda natës nuk funksionon, sepse truri juaj do të aktivizonte papritur sindromën e tërheqjes. Në këtë kuptim, përpiquni të përgjysmoni konsumin dhe, që këtu, qëndroni, nëse mendoni se është e volitshme, me kafen klasike të mëngjesit.

Përdorni zëvendësuesit

Kur bëhet fjalë për kapërcimin e varësisë nga kafeina, kjo do t’ju ndihmojë ta zëvendësoni me alternativa të tjera. Mos hezitoni të provoni ato që përshtaten më së miri me shijet tuaja dhe t’i fusni pak nga pak në dietën tuaj. Edhe pse është e vërtetë se ky ndryshim do t’ju kushtojë në fillim, në fund trupi dhe truri juaj do të mësohen me ato pije më të shëndetshme.

Menaxho stresin

Ka një realitet për të cilin do të bini dakord. Kafeina përdoret shpesh për të përballuar stresin e përditshëm. Pavarësisht se je stimulant, është ai propozim të cilit i drejtohesh kur ndihesh i dërrmuar në punën tënde. Një kafe në shoqëri, për shembull, është një mënyrë për t’u ndjerë më mirë, por nëse ajo bëhet zakon mund të sjellë komplikime të tjera.