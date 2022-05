6 ushqime të pasdites që ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e gjumit

Keni probleme me gjumin gjatë natës? Shumë faktorë mund të kontribuojnë në këtë ndryshim të pafund të anës me shpresën për një gjumë të mirë.

Temperatura mund të jetë një nga arsyet, stresi i përditshmërisë dhe madje disa mendime që bëni natën kur shtriheni, mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit. Por edhe dieta luan një rol të rëndësishëm. Më poshtë do të gjeni disa nga ushqimet më të njohura të mbrëmjes që mund t’ju bëjnë të keni vështirësi të flini gjumë.

Mollët Mollët kanë rreth 13 gramë sheqerna natyrale dhe efekti i tyre në organizëm është shumë i ngjashëm me atë të kafeinës. Ndërsa përbërësit e tij lëshohen në trup, ju mund të ndjeni një nxitje të lehtë energjie, që është gjëja e fundit që dëshironi kur shtriheni në shtrat. Këshilla jonë është të hani mollën në mëngjes ose në vaktin e të dhjetës, në mënyrë që të keni këtë shpërthim të vogël energjie që është aq e nevojshme në mëngjes.

Domate

Ushqimet me aciditet, si domatet, duhet të shmangen në mbrëmje, pasi ato mund të shkaktojnë probleme refluksi. Përveç domateve, ushqime të tjera acidike janë qepa, bishtajore dhe djathërat.

Çokollata

Përveç sasisë së madhe të sheqerit, çokollata përmban edhe kafeinë. Edhe siç e dimë të gjithë, kafeina dhe gjumi i mirë sigurisht që nuk shkojnë së bashku. Në fakt, është substanca që mund të ngadalësojë kohëzgjatjen e gjumit në fazën REM (lëvizje të shpejtë të syve) dhe kështu të nesërmen ndiheni sikur nuk keni pushuar.

Patate të skuqura

Ushqimet e kripura, të tilla si arrat dhe patatinat, dehidratojnë trupin dhe ju bëjnë më të etur. Si rezultat, gjumi juaj mund të jetë më i lehtë dhe me pushime më të shpeshta të tualetit. Në planin afatgjatë, kjo do të thotë që nëse nuk flini mirë, do të ndiheni vazhdimisht të rraskapitur dhe të lodhur. Prandaj, këshillohet të mos hani ushqime të kripura për të paktën tre orë para se të shkoni në shtrat.

Ëmbëlsirat

Sado që dëshironi diçka të ëmbël gjatë natës, është mirë ta shmangni atë, veçanërisht nëse keni probleme me gjumin. Ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri, të tilla si akullorja, ëmbëlsirat, çokollata dhe ëmbëlsira, rrisin në mënyrë dramatike sheqerin në gjak, e ndjekur nga një rënie e mprehtë. Kjo vjeshtë paralajmëron gjëndrat mbiveshkore për “diçka që po ndodh” dhe rrit nivelet e kortizolit, duke bërë që trupi të zgjohet.