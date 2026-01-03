96% e makinave të shituara në 2025 në Norvegji ishin elektrike

Automjetet elektrike përbënin 95,9 përqind të makinave të reja të shitura në Norvegji vitin e kaluar, duke vendosur një rekord të ri.
Federata Norvegjeze e Rrugëve (OFV) publikoi të dhënat e shitjeve të automjeteve për vitin 2025.
Sipas të dhënave, automjetet elektrike përbënin 95,9 për qind të të gjitha makinave të reja të shitura në vend vitin e kaluar. Kjo shifër ishte 88,9 për qind në vitin 2024.
Fakti që kjo normë arriti pothuajse 98 përqind në dhjetor 2025 është i rëndësishëm.
Vitin e kaluar, pjesa e makinave me naftë ra nga 2,3 përqind në 1 përqind, dhe pjesa e makinave me benzinë ra nga 0,8 përqind në 0,3 përqind.
Numri i makinave të regjistruara në vend në vitin 2025 u rrit me 40 përqind krahasuar me vitin 2024, duke arritur në 179.549.
Norvegjia, një prodhuese e madhe e naftës, nuk aplikoi taksa mbi makinat me karburant fosil për automjetet plotësisht elektrike. Megjithatë, me qeverinë që njoftoi një rritje të taksave në tetor 2025, e cila do të hyjë në fuqi nga janari 2026, blerësit kohët e fundit kanë filluar të preferojnë gjithnjë e më shumë automjetet elektrike.
Në vend, makinat elektrike nën 300.000 krona norvegjeze (afërsisht 27.000 euro) do të vazhdojnë të jenë të përjashtuara nga TVSH-ja në vitin 2026.
Tesla me seli në SHBA u bë marka më e shitur e makinave në Norvegji për të pestin vit radhazi me një pjesë tregu prej 19,1 për qind.
Volkswagen gjerman doli i dyti me 13,3 për qind, dhe Volvo Cars ishte i treti me 7,8 për qind. Pjesa e tregut të makinave të prodhuara në Kinë u rrit gjithashtu nga 10,4 për qind në 13,7 për qind.