A do ta shohim Zotin, Krijuesin tonë në Jetën e Përtejme?

✍️- Duhet besuar se Zoti do të shihet në Jetën e Përtejme. Besimtarët do ta shohin Atë, ndërsa janë në Xhennet pa asnjë modalitet, vendndodhje apo drejtim, që do të thotë pa u përshkruar Ai nga atributet e qenieve të krijuara dhe pa qenë në një vend apo drejtim.
Zoti i Plotfuqishëm tha në Suren El-Kijame: “Disa fytyra, atë Ditë, do të shkëlqejnë, duke e shikuar Zotin e tyre.” (El-Kijame:22-23). Që do të thotë se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre atë Ditë. Ata do ta shohin Atë që nuk ka të barabartë me askënd. Ata nuk do ta shohin Atë si një formë delikate si drita, as në formë të dendur si një qenie njerëzore. Ata nuk do ta shohin Atë si të vendosur dhe të pranishëm në Xhennet apo jashtë tij, as nuk do ta shohin Atë të kufizuar në një vend apo drejtim. Ata nuk do ta shohin Atë të kufizuar në të djathtën apo të majtën e tyre, as në një drejtim sipër, as në një drejtim poshtë, as në një drejtim përpara, as në një drejtim prapa.
🌴- Ata do ta shohin Zotin pa pasur Ai madhësi, sasi, masë, sipërfaqe apo kufi, sepse Ai nuk është një trup i përbërë nga pjesë dhe Ai nuk ka gjymtyrë. Ata do ta shohin Zotin pa pasur gjatësi, gjerësi, thellësi, trashësi, ngjyrë, formë ose modalitet.
Besimtarët do ta shohin Zotin pa përshkrimin e qëndrimit në këmbë, uljes, shtrirjes, varjes, lidhjes, ndarjes, të qenit i palëvizshëm, lëvizjes ose prekjes, dhe pa pasur distancë midis Tij dhe krijimit të Tij.
👈- Vizioni i besimtarëve për Zotin në Jetën e Përtejme- Ahiret nuk është një takim me Zotin si mbledhja e adhuruesve me imamin e tyre në xhami, sepse është e pamundur që Zoti i Plotfuqishëm të banojë në një vend.
Vizioni i besimtarëve për Zotin e tyre në Jetën e Përtejme është racionalisht i mundur, siç dëshmohet nga kërkesa e Musait a.s. për ta parë Atë, duke thënë:
“Zoti im, më trego Veten që të mund të të shikoj”.
Nëse një vizion i tillë do të ishte i pamundur, Musai a.s. nuk do t’i kishte kërkuar Zotit të tij ta shihte Atë. Deklarata e Zotit drejtuar Musait, “Ti nuk do të më shohësh”, i referohet kësaj bote në dynja nuk mundesh me më pae.
Kur Musai i kërkoi Zotit të tij ta shihte me sytë e tij, nuk iu zbulua atij se Zoti nuk mund të shihet me sytë material të vdekshëm në këtë botë.
🌴- I Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Do ta shihni Zotin tuaj në Ditën e Ringjalljes ashtu siç e shihni hënën pesmbëdhjetshe të plotë, (natën e Bedrit) pa asnjë dyshim dhe pa u shtyer njëri me tjetrin.” (Muslimi, nr.633).
Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) e krahasoi shikimin e Zotit të tyre nga besimtarët, për sa i përket sigurimit të tij, me shikimin e hënës natën e bedrit, hënës së plotë.
Ai nuk e krahasoi Zotin me vetë hënën, por ai i siguroi ata se do ta shohin Zotin me siguri absolute, pa asnjë dyshim, pa asnjë mjegullosje, nëse ajo që shohin është Zoti apo diçka tjetër, ashtu siç dikush që sheh natën hënën e plotë, pra e sheh atë me siguri absolute.
“Ju nuk do të grumbulloheni rreth tij” që do të thotë; nuk do të e shtyni njëri tjetrin për ta parë atë. Zakonisht ky është rasti për dikë që nuk ka vend për t’u parë, sepse nëse njerëzit duan të shohin dikë që është në një vend, ata grumbullohen dhe shtyhen për ta parë atë, kështu që ata që janë më afër tij e shohin atë, por ata që janë më larg jo, dhe ata fillojn të shtyjnë njëri tjetrin.E kjo nuk ndodh në Xhennet kur ta shohim Zotin e gjithësisë, do ta shohin pa shtyrje.
Prof. ass. dr. Musa Vila