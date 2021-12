A duhet të blejë Tesla një prodhues automjetesh dhe nëse po, cilin?

Nëse nuk keni qenë në rrjedha për një kohë, duhet ta dini se vlera e Tesla-s së fundmi u rrit në mbi 1 trilion dollarë.

Dhe kjo vlerë qëndron, edhe pse Elon Musk shiti disa nga aksionet e tij, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, duke shtuar se ajo është ende “rehatshëm” prodhuesi më i vlefshëm i makinave në botë.

Rritja dhe vlera e jashtëzakonshme e Tesla-s do të thotë gjithashtu se ajo ka burimet për të blerë një prodhues tjetër makinash, nëse do të dëshironte.

Pra, nëse do të drejtonit Tesla-n dhe do të dëshironit të blinit një rival, cili do të ishte ai?

Vlen të përmendet se Tesla nuk duket se ka ndonjë interes për të blerë një tjetër prodhues automjetesh dhe nëse ka, sigurisht që po i mban këto plane shumë të heshtura.

Në vend të kësaj, duket më e mundshme që ajo do të vazhdojë të krijojë rrugën e saj për të ardhmen e parashikueshme.

Megjithatë, nëse Tesla do të blinte një prodhues tjetër makinash, do të fitonte qasje në një bazë krejtësisht të re klientësh që mund të ndihmonte në rritjen e konsiderueshme të shitjeve të saj vjetore.

Për shembull, një blerje e Honda-s (aktualisht me një vlerë tregu 48.5 miliardë dollarë), do të shihte se shitjet e saj të kombinuara do të rriteshin me pothuajse 5 milionë dhe do të lejonte Tesla do të zgjerojë gjurmët e saj në tregje të reja.

Honda gjithashtu ndërton automjete shumë më të përballueshme se Tesla, gjë që do të ndihmonte përsëri në rritjen e bazës së saj të klientëve.

Natyrisht, nëse Tesla do të blinte një prodhues tjetër makinash, ka më shumë të ngjarë të ishte një markë tjetër që fokusohet vetëm te automjetet elektrike dhe jo një prodhues automobilistik i vjetër, pasi grupet e fuqisë ICE janë në rrugën e tyre për t’u zëvendësuar me EV.

A ka gjasa të ndodhë ndonjë nga këto? Sipas të gjitha gjasave, jo.

Edhe sikur të donte, një marrje e tillë është shumë më komplekse në natyrë sesa thjesht të kesh para për të blerë.