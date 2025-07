A duhet të pini kafe me stomak bosh?

Kafeja është një pije kaq popullore sa nivelet e konsumit të saj vijnë të dytat vetëm pas ujit në disa vende.

Përveç që ju ndihmon të ndiheni më pak të lodhur dhe më vigjilentë, kafeina në kafe mund të përmirësojë humorin tuaj, funksionin e trurit dhe performancën në ushtrime. Gjithashtu mund të nxisë humbjen e peshës dhe të mbrojë nga sëmundje si diabeti i tipit 2, Alzheimeri dhe sëmundjet e zemrës.

Shumë njerëz e shijojnë pirjen e kafesë gjëja e parë që në mëngjes. Megjithatë, disa njerëz pohojnë se pirja e saj me stomak bosh mund të dëmtojë shëndetin tuaj.

Hulumtimet tregojnë se hidhësia e kafesë mund të stimulojë prodhimin e acidit në stomak.

Si e tillë, shumë njerëz besojnë se kafeja irriton stomakun tuaj, përkeqëson simptomat e çrregullimeve të zorrëve si sindroma e zorrës së irritueshme (IBS) dhe shkakton urth, ulçerë, të përziera, refluks acid dhe dispepsi.

Disa sugjerojnë që pirja e një filxhani kafeje me stomak bosh është veçanërisht e dëmshme pasi nuk ka ushqim tjetër të pranishëm për të parandaluar që acidi të dëmtojë rreshtimin e stomakut tuaj.

Megjithatë, hulumtimet nuk arrijnë të gjejnë një lidhje të fortë midis kafesë dhe problemeve me tretjen – pavarësisht nëse e pini me stomak bosh.

Ndërsa një pjesë e vogël e njerëzve janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj kafesë dhe përjetojnë rregullisht urth, të vjella ose dispepsi, frekuenca dhe ashpërsia e këtyre simptomave mbeten konstante pavarësisht nëse e pinë me stomak bosh apo me ushqim.

Megjithatë, është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje mënyrës se si reagon trupi juaj. Nëse përjetoni probleme me tretjen pasi keni pirë kafe me stomak bosh, por jo kur e pini me një vakt, merrni në konsideratë rregullimin e marrjes suaj në përputhje me rrethanat.

Kafeja mund të ketë edhe disa efekte anësore negative, pavarësisht nëse e pini me stomak bosh.

Për shembull, kafeina mund të jetë problematike, dhe gjenetika e disa njerëzve mund t’i bëjë ata veçanërisht të ndjeshëm ndaj saj.

Kjo për shkak se marrja e rregullt e kafesë mund të ndryshojë kiminë e trurit tuaj, duke kërkuar sasi gjithnjë e më të mëdha kafeine për të prodhuar të njëjtat efekte.

Pirja e sasive të tepërta mund të çojë në ankth, shqetësim, palpitacione të zemrës dhe përkeqësim të sulmeve të panikut. Madje mund të rezultojë në dhimbje koke, migrenë dhe presion të lartë të gjakut tek disa individë.