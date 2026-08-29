Nëse vuani nga diabeti, bëni kujdes me këto ushqime

Personat që vuajnë nga diabeti duhet t’i kushtojnë rëndësi të veçantë ushqimeve që konsumojnë çdo ditë. Një regjim i balancuar ndihmon në mbajtjen nën kontroll të nivelit të sheqerit në gjak dhe ul rrezikun e komplikimeve.
Ekspertët këshillojnë të kufizohet konsumimi i pijeve me sheqer, ëmbëlsirave, bukës së bardhë, brumërave të përpunuar dhe ushqimeve të shpejta. Këto produkte mund të shkaktojnë rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak.
Në vend të tyre, rekomandohet konsumimi i perimeve, drithërave integrale, bishtajoreve, mishit pa dhjamë, peshkut dhe frutave në sasi të kontrolluara. Gjithashtu, pirja e mjaftueshme e ujit dhe aktiviteti fizik janë pjesë e rëndësishme e menaxhimit të diabetit.
Megjithatë, çdo person me diabet ka nevoja të ndryshme. Për këtë arsye, është e rëndësishme që regjimi ushqimor të përcaktohet në bashkëpunim me mjekun ose dietologun, në mënyrë që të përshtatet me gjendjen shëndetësore dhe trajtimin që ndjek.