​A e dini pse vitamina C është e mirë?

Trupi ynë ka nevojë për vitaminë C të mjaftueshme çdo ditë për të mbështetur veprimin e tij si një antioksidues i fuqishëm, nxitës i enzimës, përforcues i përthithjes së hekurit dhe më shumë.

Vitamina C jo vetëm që mbështet sistemin tuaj imunitar, siç shkruan Mindbodygreen, por është e përfshirë në një sërë procesesh në trup, dhe marrja e vitaminës C mund t’i ndihmojë këto qeliza, inde dhe organe të funksionojnë më mirë.

Duke rritur prodhimin dhe funksionin e qelizave të bardha të gjakut, vitamina C mund ta mbajë sistemin tuaj imunitar në gjendje të mirë. Ajo stimulon proliferimin e limfociteve dhe ndihmon qelizat imune të neutralizojnë mikrobet e padëshiruara.

A e dini se vitamina C është një komponent kyç në prodhimin e kolagjenit? Ju mund të falënderoni vitaminën C e cila ndihmon në mbajtjen e lëkurës tuaj të freskët dhe të fortë.

Është zbuluar se vitamina mbështet lëkurën e lehtë dhe të shëndetshme. Në fakt, marrja më e lartë e vitaminës C shoqërohet me pamje më të mirë të lëkurës dhe më pak rrudha.

Edhe pse kolagjeni është sigurisht popullor për kujdesin e lëkurës, proteina strukturore është në fakt një pjesë integrale e shëndetit të kockave dhe kyçeve – që do të thotë se marrja adekuate e vitaminës C është thelbësore për lëkurë, kocka dhe nyje të shëndetshme.

Vitamina C gjendet në nivele shumë të larta në tru dhe në indet neuroendokrine, duke sugjeruar një rol të rëndësishëm në këto organe dhe inde.

Shkenca tregon se truri dhe neuronet e tij kanë nevojë për vitaminën C dhe janë të ndjeshëm ndaj mungesës së saj. Dhe nëse ka pasur ndonjëherë një organ në të cilin do të dëshironit një antioksidues si vitamina C që ndihmon në luftimin e radikaleve të lira dhe ekuilibrin redoks, është truri.

Vitamina C mbështet tretshmërinë e hekurit në zorrën e hollë, e cila lejon më shumë hekur të përthithet. Hekuri është minerali kryesor që na nevojitet çdo ditë për sintezën e ADN-së, funksionin imunitar dhe sigurimin e shëndetit të qelizave të kuqe të gjakut për shpërndarjen e oksigjenit në të gjithë trupin.

Si një antioksidues primar i tretshëm në ujë, vitamina C është e rëndësishme në neutralizimin e radikalëve të lirë. Për më tepër, vitamina C nxit rigjenerimin e vitaminës E. Ky aktivitet restaurues ndihmon që vitaminat C dhe E të punojnë së bashku për të mbrojtur qelizat dhe indet e ndryshme në të gjithë trupin.