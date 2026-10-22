A është ky një tjetër dështim i Ramës në qeverisje?

Jeta parlamentare në Shqipëri, tashmë vetëm harbutëri!
Para se të vinte në pushtet, Rama premtonte se do investohej dhe në një tjetër klimë politike, në një tjetër raport me kundërshtarin, por dhe kjo u harrua. Ndaj dhe skena të tilla janë bërë sjellja bazë e jetës parlamentare në Shqipëri.
Kështu, incidentet nga rrugët e Tiranës u transferuan në seancën plenare të kësaj të enjte.
Gjithsesi, situata u përshkallëzua nha harbutëria e deputetëve demokratë, të njohur si të tillë tashme, edhe pse kanë përpara një puishtet arrogant. Tavolinat parlamentare u përmbysën nga ana e opozitës dhe seanca u ndërpre.
Dhe në këtë klimë, në asnjë rast mazhoranca nuk është treguar e përulur me opozitën. Më saktë, asnjëherë Rama nuk ka bërë një përpjekje sado minimale për të themeluar një normalitet parlamentar. Dhe ja rezultati…/tesheshi.com/