Ballina Sport Futboll Operohet Albian Hajdari, humb ndeshjet e nëntorit

Operohet Albian Hajdari, humb ndeshjet e nëntorit

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Albian Hajdari i është nënshtruar operimit dhe do të qëndrojë jashtë fushe për një periudhë.

Hajdari ka operuar meniskun e gjurit të majtë, si dhe ka bërë ndërhyrje kirurgjikale në shputën e këmbës së djathtë shkaku i lëndimit.

Hajdari është vizituar nga kreu i FFK-së, Agim Ademi, i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale i ka dëshiruar shërim dhe rikthim të shpejtë në fushë.

“Albianit i uroj rehabilitim sa më të lehtë e të suksesshëm dhe rikthim sa më të shpejtë e më të fortë në fushën e blertë!”, ka shkruar Ademi.

Hajdari javët e fundit pësoi dy lëndime, fillimisht gjatë grumbullimit me Kosovën për ndeshjet e Ligës së Kombeve dhe pastaj te skuadra e Hoffenheimit.

Në sezonin aktual, 23-vjeçari ka gjashtë paraqitje me skuadrën gjermane kurse nuk do të jetë gati për lojë deri në mesin e muajit të ardhshëm.

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