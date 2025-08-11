A janë farat e shalqirit të mira për shëndetin tuaj?

Shalqiri është një nga frutat më të dashura të verës – i freskët, i ëmbël dhe i lëngshëm. Por, ndërsa e shijojmë, shpesh lind një pyetje: Çfarë duhet të bëjmë me farat e shalqirit? A janë të sigurta për t’u ngrënë dhe a përmbajnë ndonjë vlerë ushqyese?
Farat e shalqirit janë më shumë se sa thjesht mbetje – ato janë të ngrënshme, të sigurta dhe plot vlera ushqyese, nëse përgatiten siç duhet.
A janë të sigurta për konsum?
Farat e shalqirit janë plotësisht të sigurta për t’u ngrënë dhe mund të hahen ashtu siç janë, duke shoqëruar me mishin e shalqirit, ose mund të përgatiten në mënyra të ndryshme. Edhe pse ato janë të vogla, farat e shalqirit janë të pasura me proteina, magnez, zink, hekur, acide yndyrore omega-6 dhe vitamina të grupit B.
Konsumimi i farave të shalqirit nuk paraqet rrezik për shëndetin, dhe nuk ka dëshmi shkencore që tregojnë se ato mund të shkaktojnë efekte negative.
Si mund të konsumohen?
Farat e shalqirit mund të hahen të skuqura ose të pjekura. Pas ngrënies së shalqirit, thajini farat, shtoni pak kripë dhe piqini në temperaturë të mesme, deri sa të bëhen të forta dhe të ngjashme me farat e kungullit apo lulediellit. Pjekja do t’i bëjë më të lehta për t’u tretur dhe më të shijshme.
Një tjetër opsion është t’i lini farat në ujë për disa ditë, në mënyrë që ato të mbijnë. Kjo do t’i zbusë dhe do t’i bëjë më ushqyese. Mund të përdorni farat e pjekura ose të bluar në pluhur për të pasuruar smoothies, pije apo si një burim natyral të proteinës bimore.
Çfarë duhet të kemi parasysh?
Farat e shalqirit janë të sigurta për shumicën e njerëzve, por konsumimi i tepërt i tyre mund të shkaktojë disa shqetësime, si fryrje ose dhimbje stomaku, veçanërisht për ata me stomak të ndjeshëm. Kjo është për shkak të sasisë së lartë të fibrave dhe mundësisë që ato të mos tretën siç duhet nëse nuk përtypen mirë.
Për ata që kanë probleme me tretjen, është më mirë të konsumohen farat e shalqirit të pjekura ose të skuqura, pasi ato bëhen më të lehta për t’u tretur.