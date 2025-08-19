A mund të propozohet Albulena Haxhiu edhe nesër për kryetare?

Vullnet Bugaqku nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka deklaruar se kandidatura e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit mund të rikthehet në votim, pasi nuk ka asnjë pengesë ligjore apo kushtetuese.
Ai tha se sipas interpretimeve ligjore, Haxhiu mund të votohet përsëri për këtë pozitë edhe nesër.
“Nuk ka asnjë pengesë ligjore që e njëjta të propozohet sërish nga ana e VV-së. Gjykata Kushtetuese nuk e ka ndaluar, po të kishte vendosur Kushtetuesja që seancat që janë proceduar si të rregullta me nominime dhe propozime e grupit më të madh parlamentar të kandidates Albulena Haxhiu – po ta kishte konsideruar Gjykata që janë çështje të konsumuara atëherë do të kishte sqaruar dhe do të kishte vendosur me një diapozitiv përkatës dhe do të kishte theksuar faktin që nga tani e tute, meqenëse konsiderohej që kandidatura e saj është konsumuar atëherë duhej të ndërrohej dhe të propozohej një emër tjetër”, deklaroi ai në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen nesër në përpjekjen e radhës, të parën pas aktgjykimit të ri të Gjykatës Kushtetuese, për konstituimin e legjislaturës së nëntë të institucionit legjislativ.
Sipas njoftimit nga Kuvendi i Kosovës, mbledhja do të mbahet duke filluar nga ora 11:00 dhe në rend dite janë zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve.
Kjo është seanca e parë që mbahet pas masës së përkohshme që nuk lejonte deputetët të marrin asnjë vendim, deri në publikimin e vendimit të ri të Gjykatës Kushtetuese.