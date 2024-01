A po hani shumë kripë? Këto janë shenjat dhe simptomat

Marrja e tepërt e kripës zakonisht rezulton nga ngrënia e shumë ushqimeve të përpunuara. Nëse dieta juaj është kryesisht e ekuilibruar dhe e bazuar në ushqime si mishi, frutat dhe perimet, ju ndoshta konsumoni më pak kripë se sa një person mesatar. Edhe pse kripa është një pjesë e domosdoshme e një diete të ekuilibruar, marrja e tepërt e saj mund të shkaktojë probleme.

Mbajtja e ujit dhe fryrje

Kripa është një mineral i përbërë nga klorur natriumi, është e nevojshme për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve, transmetimin e impulseve nervore, lëvizjen e muskujve dhe përthithjen e lëndëve ushqyese. Vaktet e pasura me kripë mund të bëjnë që trupi të mbajë ujë, gjë që mund të çojë në fryrje dhe potencialisht të shkaktojë edemë – ënjtje të trupit. Edema zakonisht vërehet në kyçet e këmbëve dhe në duar, por mund të shfaqet kudo në trup, shkruan “Health.

Rritja e presionit të gjakut

Konsumimi i sasive të mëdha të kripës mund të rrisë sasinë e ujit që trupi juaj mban, duke çuar në rritjen e vëllimit të gjakut dhe një rritje të mundshme të presionit të gjakut. Nëse nuk trajtohet, hipertensioni mund të rezultojë në një sërë komplikimesh shëndetësore, duke përfshirë dështimin e zemrës, sulmin në tru ose sëmundjen e veshkave, përcjell Index.hr.

Gurët në veshka dhe rreziku i kancerit të stomakut

Nëse nuk konsumoni mjaftueshëm ujë dhe dieta juaj është e pasur me kripë, rreziku i zhvillimit të gurëve në veshka rritet. Këta gurë formohen nga kalciumi, oksalati ose acidi urik dhe, nëse rriten mjaftueshëm, mund të shkaktojnë dhimbje. Disa studime sugjerojnë një lidhje midis marrjes së tepërt të kripës dhe kancerit të stomakut.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), marrja e rekomanduar ditore e kripës është 5 gramë, transmeton Klankosova.tv.

Nëse jeni diagnostikuar me presion të lartë të gjakut, edemë ose probleme me veshkat, duhet të flisni me mjekun tuaj për situatën tuaj specifike dhe sasinë e kripës që duhet të hani.