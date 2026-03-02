Ballina Auto Acura do të shesë veturën e parë në Japoni

Marrëveshja tregtare që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nënshkroi me Japoninë vitin e kaluar e hapi vendin ndaj importeve të veturave amerikane.

Dy modele që konsumatorët japonezë do të shohin së shpejti në sallonet e ekspozitave vijnë nga Honda.

Duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti, prodhuesi i veturave do të eksportojë në tregun e brendshëm Acura Integra Type S të prodhuar në SHBA dhe Honda Passport TrailSport Elite.

Të dyja u paraqitën në Panairin e Automobilave në Tokio 2020 në fillim të këtij viti.

Kjo do të jetë hera e parë që Honda shet një model Acura në Japoni, duke festuar 40-vjetorin e saj.

