Acura do të shesë veturën e parë në Japoni

Marrëveshja tregtare që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nënshkroi me Japoninë vitin e kaluar e hapi vendin ndaj importeve të veturave amerikane.
Dy modele që konsumatorët japonezë do të shohin së shpejti në sallonet e ekspozitave vijnë nga Honda.
Duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti, prodhuesi i veturave do të eksportojë në tregun e brendshëm Acura Integra Type S të prodhuar në SHBA dhe Honda Passport TrailSport Elite.
Të dyja u paraqitën në Panairin e Automobilave në Tokio 2020 në fillim të këtij viti.
Kjo do të jetë hera e parë që Honda shet një model Acura në Japoni, duke festuar 40-vjetorin e saj.