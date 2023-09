ADN-ja shfajëson burrin 47 vjet pasi u dënua për përdhunim

Pas 47 vjetësh, një burrë nga New Yorku është shfajësuar pasi një test i ri i ADN-së e përjashtoi përfundimisht atë si autor të një përdhunimi të vitit 1975.

Ky është dënimi i gabuar më i gjatë i njohur në historinë e SHBA-së që është rrëzuar nga provat e ADN-së.

Autori i vërtetë, një dhunues seksual i dënuar, ka rrëfyer përdhunimin.

Në maj 1975 dy adoleshente po ecnin nga shkolla në shtëpi kur një burrë i ndaloi dhe i kërcënoi me armë, raportoi BBC.

Një prej vajzave ishte përdhunuar dy herë, kurse tjetra arriti të largohej.

Policia lëshoi alarm për gjetjen e një burri të racës së zezë në të 20-at.

Pak pas sulmit, policia ndaloi Leondard Mackun i cili po voziste në atë lagje. Edhe pse kishte alibi dhe kishte të veshur rroba të tjera nga i dyshuari, policia e arrestoi. /koha

“Free at last! Free at last! Thank God almighty, I’m free at last.” Leonard Mack, exonerated after 47 years. This is the longest wrongful conviction overturned by DNA in U.S. history. pic.twitter.com/0rvYk3YMMd

