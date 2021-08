Afganët kritikojnë largimin e shpejtë të Presidentit Ghani

Presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi kur talebanët hynë në kryeqytetin Kabul pasi morrën qytetet kryesore brenda një jave.

Largimi i Presidentit Afgan Ashraf Ghani nga vendi ka lënë afganët të ndihen të zemëruar dhe të hutuar ndërsa grupi i armatosur taleban kërkoi të rimarrë pushtetin 20 vjet pasi u rrëzua me pushtimin ushtarak të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara.

Të dielën vonë, u njoftua se Ghani ishte larguar nga vendi me disa anëtarë të kabinetit të tij.

“Ish -Presidenti i Afganistanit është larguar nga Afganistani … Ai e ka lënë kombin në këtë gjendje [për këtë] te Zoti do të japë llogari,” tha Abdullah Abdullah, kryetari i Këshillit të Lartë për Pajtimin Kombëtar, në një video të postuar në Facebook -un e tij.

Kolapsi i qeverisë së mbështetur nga Perëndimi në Kabul vjen pas sulmit të shpejtë luftarak të talebanëve që filloi më 6 gusht dhe çoi në kapjen e shumicës së provincave afgane deri të dielën në mëngjes. /mesazhi