Europë: frikë nga një skenar i errët

Paralajmëron ish-ministri: “Po sulmohemi nga tre anë”
Bashkimi Evropian po përballet me sfida serioze politike dhe ekonomike që mund të ngadalësojnë vendimmarrjen kryesore dhe të kërcënojnë unitetin e bllokut evropian.
Sipas Politica, BE po përballet me një periudhë të shënuar nga trazirat zgjedhore në ekonomitë më të mëdha evropiane, të cilat mund të ndërlikojnë më tej negociatat për një buxhet shumëvjeçar me vlerë rreth dy trilionë euro.
Financimi i Ukrainës është një problem i veçantë, si dhe rritja e presioneve gjeopolitike nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina.
Ish-Ministri i Jashtëm lituanez Gabrielius Landsbergis paralajmëroi se Evropa është nën presion nga tre palë, duke theksuar se kontinenti përballet me sfida serioze të sigurisë dhe ekonomisë.
Ndërsa Uashingtoni po vë në pikëpyetje aleancat tradicionale, Moska po përballet me akuza për aktivitete hibride në të gjithë Evropën, duke përfshirë sulme kibernetike dhe sabotim. Në të njëjtën kohë, Kina po forcon ndikimin e saj mbi zinxhirët kryesorë të furnizimit dhe po rrit eksportet në tregun evropian.
Pasiguria politike në Francë, Gjermani, Itali dhe Spanjë paraqet vështirësi shtesë. Fushatat zgjedhore mund ta bëjnë të vështirë arritjen e një kompromisi midis shteteve anëtare, veçanërisht kur bëhet fjalë për buxhetin e përbashkët dhe ndihmën për Ukrainën.
Diplomatët paralajmërojnë se nëse një marrëveshje për buxhetin nuk arrihet në kohë, negociatat mund të zgjaten dhe përçarjet politike mund të thellohen më tej.
E gjithë kjo ngre pyetjen se sa i aftë do të jetë Bashkimi Evropian për t’iu përgjigjur kërcënimeve të sigurisë dhe sfidave ekonomike në një kohë kur ka më shumë nevojë për veprim të përbashkët.
Ndërsa zyrtarët evropianë po përpiqen të minimizojnë frikën e një bllokimi në institucione, muajt e ardhshëm mund të jenë vendimtarë për të ardhmen e unitetit evropian. /tesheshi.com/