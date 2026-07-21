Afganistan, vazhdojnë përpjekjet e kërkim-shpëtimit pas përmbytjeve ku humbën jetën 23 persona

Përpjekjet e kërkim-shpëtimit vazhduan sot pasi përmbytjet e forta goditën provincën lindore Nuristan të Afganistanit të hënën, duke lënë të paktën 23 persona të vdekur dhe mbi 100 të zhdukur, transmeton Anadolu.
Ekipet e shpëtimit dhe ndihmës nga Korpusi 201 Khalid bin Walid janë vendosur në zonën e prekur, sipas agjencisë së lajmeve Bakhtar të Afganistanit. Mijëra njerëz janë zhvendosur nga katastrofa ndërsa të paktën 80 të tjerë u plagosën.
Zëvendës zëdhënësi i Autoritetit Kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive, Taj Mohammad Hemat tha se 15 trupa ishin gjetur deri sot në mëngjes ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhduan, sipas transmetuesit lokal “Ariana News”.
Përmbytjet shkatërruan shtatë shtëpi dhe dëmtuan 23 të tjera. Gjithashtu kanë dëmtuar plotësisht ose pjesërisht 70 dyqane, 40 automjete dhe 11 hotele.
Autoritetet theksuan se shifrat mbeten paraprake dhe pritet të ndrysh