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Aksident me fatalitet në Istog, një i vdekur e dy të lënduar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur rreth orës 00:02 pas mesnate në fshatin Cërrcë.

Në aksident ja përfshirë 2 persona dhe janë lënduar 3 persona ku njëri nga ta ka humbur jetën

Lidhur më këtë kanë folur nga Policia e Kosovës.

“Sot rreth orës 00:02, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Cërrc-Istog, në këtë aksident ishin 2 vetura dhe si pasojë 3 përsona kanë pësuar lendime trupore, të lenduarit janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë, njëri nga të lenduarit sipas ekipit mjekësor ka arritur pa shenja jete në spital, të lenduarit pas trajtimit në Spitalin Rajonal Pejë njëri nga ta për shkak të natyrës së lendimeve dërgohet ne QKUK-Prishtinë”, ka thënë Rugova për Indeksonline.

Rasti është duke u hetuar nga Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor DRP-Pejë.

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