Al po rrit sulmet kibernetike në mbarë botën dhe Evropa është një nga rajonet më të goditura – ja pse

Evropa është një nga rajonet më të goditura nga sulmet kibernetike në vitin 2025, sipas një raporti nga një kompani amerikane e sigurisë në cloud.
Më shumë se 8 milionë sulme digjitale goditën botën në gjysmën e parë të vitit 2025, me Evropën si një nga kontinentet më të goditura, sipas raportit.
Shumica e sulmeve krijuan ndërprerje që zgjatën midis pesë dhe 15 minutave kundër kompanive të telekomunikacionit në Gjermani, Francë, Poloni, Rusi dhe Arabinë Saudite.
Kompania amerikane e sigurisë në cloud NETSCOUT zbuloi se vendet evropiane, të Lindjes së Mesme dhe të Afrikës (EMEA) këtë vit u goditën me 3.2 milionë skema të shpërndara të mohimit të shërbimit (DDoS), sulme që mbingarkojnë një sistem, faqe interneti ose rrjet të synuar.
Bëhet e ditur se Inteligjenca Artificiale (IA) po nxit sulmet kibernetike dhe përdoret nga shtetet dhe hakerët për të shkelur sigurinë në fronte të ndryshme dhe për të përhapur sulme mbi ofrues të shumtë të internetit (IP) për të shmangur zbulimin.
“Të ashtuquajturat sulme DDoS tani janë armë të udhëhequra me precizion të ndikimit gjeopolitik të afta për të destabilizuar infrastrukturën kritike, gjë që sjell një “rrezik kibernetik të paparë” për organizatat në të gjithë botën”, tha kompania në një njoftim për shtyp, shkruan euronews.
“Ndërsa grupet shfrytëzojnë më shumë automatizimin, infrastrukturën e përbashkët dhe taktikat në zhvillim, organizatat duhet të pranojnë se mbrojtjet tradicionale nuk janë më të mjaftueshme”, tha Richard Hummel, drejtor i inteligjencës së kërcënimeve në NETSCOUT, në një njoftim për shtyp.
Raporti nga NETSCOUT vjen ndërsa kompania e Al, Anthropic tha në raportin e saj të fundit të kërcënimeve se ndaloi një operacion në korrik që përdori chatbot-in e saj Claude për të kryer vjedhje në shkallë të gjerë dhe zhvatje të të dhënave personale, përveç nëse viktimat paguanin shpërblime që ndonjëherë tejkalonin 500,000 dollarë (pothuajse 430,000 euro).
Versione keqdashëse të ChatGPT përdoren për të kryer sulme
Aktivistët e hackut po përdorin asistentë të Al ose modele të mëdha gjuhësore (LLM) si WormGPT dhe FraudGPT për të koordinuar sulmet e tyre, thuhet në raport.
Rakesh Krishnan, një analist i lartë kërcënimesh në kompaninë indiane Netenrich, e cila zbuloi FraudGPT, e përshkruan atë si një robot të Al të shitur në Dark Web që është ndërtuar ekskluzivisht për “qëllime ofensive”, siç është krijimi i email-eve phishing, thyerja e fjalëkalimeve ose përdorimi dhe mbledhja e informacionit të kartës së kreditit pa leje.
Kjo do të thotë që një aktor kërcënimi mund të hartojë një email duke përdorur FraudGPT që tingëllon si një “mesazh i shkurtër por profesional” për të joshur marrësin të klikojë në një lidhje keqdashëse.
Krishnam përdor FraudGPT si shembull në një postim në blog, duke shkruar një mesazh teksti që përfaqësonte Bankën e Amerikës, e cila i kërkonte një përdoruesi të kontrollonte një lidhje të rëndësishme për të “siguruar llogarinë bankare online”.
Daniel Kelley, studiues sigurie, tha se WormGPT ka shumë nga të njëjtat karakteristika si FraudGPT, por mund të kryejë edhe sulme të kompromentimit të email-eve të biznesit (BEC), ku kriminelët kibernetikë imitojnë drejtuesit për t’i bërë punonjësit t’u dërgojnë para ose të dhëna.
Këto mashtrime u kushtojnë bizneseve “miliona” çdo vit, sipas ekipit të sigurisë së Microsoft, me shumë kompani të vogla që nuk janë në gjendje të rimëkëmben financiarisht.
Ngjarjet globale katalizator për rritjen e sulmeve
Për raportin, NETSCOUT mblodhi të dhëna nga platforma e saj e inteligjencës së kërcënimeve, e cila monitoron “dhjetëra mijëra” sulme aktive dhe potenciale DDoS çdo ditë, duke testuar se si faqet e internetit do të reagonin ndaj një sulmi dhe duke mbledhur të dhëna nga trafiku aktual i internetit.
Ai gjithashtu gjurmon “botnets” të shumëfishta, ose rrjete kompjuterësh të infektuar që kryejnë sulme së bashku me shërbimet DDoS me pagesë.
EMEA pësoi pak më pak se gjysmën e sulmeve DDoS të vitit 2025 me 3.2 milion sulme, një rënie prej 11% krahasuar me muajt e fundit të vitit 2024.
Ngjarjet globale ishin gjithashtu katalizatorë të mëdhenj për sulmet kibernetike, siç është konferenca e Forumit Ekonomik Botëror në Davos në Zvicër, e cila pa më shumë se 1,400 sulme – që është dyfishi i sasisë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha WEF.
Italia gjithashtu pësoi shumë sulme DDoS në shkurt dhe mars që kishin në shënjestër organet publike rajonale dhe lokale në të gjithë vendin, në përgjigje të asaj që kompania e quan “një seri diskutimesh politike”.
Jashtë Evropës, përshkallëzimi i konflikteve rajonale midis Pakistanit dhe Indisë, si dhe midis Iranit dhe Izraelit, pa sulme DDoS më të larta se mesatarja.
Për shembull, raporti zbuloi se Irani duroi më shumë se 15,000 sulme kibernetike që nga 13 qershori, me 2,800 që ndodhën vetëm në një ditë, duke sugjeruar se vendi “është një objektiv kryesor”.