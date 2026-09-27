Aleksandar Vuçiq jep dorëheqjen nga posti i presidentit të Serbisë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, njoftoi dorëheqjen nga posti i tij, raporton Anadolu.
Në një fjalim drejtuar qytetarëve nga ndërtesa e Presidencës së Serbisë, Vuçiq tha se ka nënshkruar dorëheqjen dhe se detyrën e presidentit do ta ushtrojë përkohësisht kryetarja e Asamblesë Kombëtare, Ana Bërnabiq.
Vuçiq tha se pas dorëheqjes së tij, zgjedhjet presidenciale duhet të mbahen deri në fund të dhjetorit.
“Në këtë mënyrë, më dhatë detyrën dhe përgjegjësinë më të lartë që mund të marrë një njeri. Sot është dita kur paraqita dorëheqjen time”, tha ai.
Vuçiq tha se dëshiron të marrë pjesë si qytetar i zakonshëm në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 25 tetor.
“Kushdo që do ta fitojë besimin, dhe këtë e them jo si personi i parë në njërën prej listave zgjedhore, por si president, do të duhet të ruajë paqen dhe stabilitetin. Duhet të vazhdojmë zhvillimin ekonomik. Por, kur flasim për zhvillimin ekonomik, para së gjithash duhet t’u kushtojmë vëmendje inovacioneve, inteligjencës artificiale, robotëve dhe të mos vonohemi”, u shpreh Vuçiq.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi do të mbahen më 25 tetor, ndërsa Vuçiq do të marrë pjesë në zgjedhje në listat e Partisë Përparimtare Serbe (SNS).
Kryetarja e Asamblesë Kombëtare, Ana Bërnabiq, do të ushtrojë përkohësisht detyrën e presidentes pas dorëheqjes së Vuçiqit.