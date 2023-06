Alergjitë në verë, kujdesi që duhet të tregojmë nga dielli, rëra dhe uji

Alergjitë në verë janë shumë të zakonshme dhe shkaktohen zakonisht nga alergjenët ambientalë, si poleni, kafshët, ilaçet për insektet dhe kimikatet e përdorura në produkte të ndryshme. Ato mund të shkaktojnë reaksione të ndryshme në lëkurë, fytyrë, trup, buzë dhe zona të tjera të ekspozuara ndaj alergjenëve të përmendur. Përpos shqetësimeve të tilla, ato e bëjnë të pamundur shijimin e verës dhe psikologjikisht, në parehatinë për t’i kaluar ato bukur. Në të gjitha rastet, këshilla e menjëherëshme me mjekun dermatolog, do t’ju lehtësojë vuajtjen dhe do të rifitoni kohën për t’i shijuar ashtu siç duhet pushimet.

Nëse vuani nga alergjitë e lëkurës në verë, mund të përballeni me probleme të tilla si dermatiti alergjik, që shkaktohet nga kontakti i lëkurës me alergjenët. Këto reaksione mund të shfaqen si skuqje, skuqje të lehta, skuqje me shkëlqim, ethe dhe në raste të rënda edhe njolla të zinj që mund të shkëlqejnë dhe të thithen.

Në rastin e alergjive në fytyrë, mund të paraqiten skuqje të fytyrës, fryrje e qepallave, ethe, skuqje të lehta apo të rënda të lëkurës, dhe në raste të rralla edhe rrudha ose skuqje të zona të caktuara të fytyrës.

Alergjitë në trup shpesh shkaktojnë reaksione të lëkurës, si skuqje të lehta ose të rënda, ethe, ndezje, dhe mprehtësi të lëkurës në pjesë të ndryshme të trupit.

Alergjitë në buzë zakonisht shfaqen si përgjigje ndaj alergjenëve në mjedisin që rrethon. Këto reaksione mund të shkaktojnë skuqje, fryrje, ethe, dhe gjëndrime të tjera të pakëndshme në buzë.

Rëra, dielli dhe deti gjithashtu mund të shkaktojnë alergji tek disa persona. Rëra dhe dielli mund të shkaktojnë reaksione të lëkurës, si skuqje, ethe, ethe, dhe djegie të lehtë ose të rënda. Alergjitë nga deti mund të shkaktojnë gjithashtu reaksione të lëkurës, si skuqje, ethe dhe në raste të rralla edhe dermatit alergjik.

Kujdesi dhe trajtimi për alergjitë në verë përfshijnë mënyra të ndryshme për të zvogëluar kontaktin me alergjenët dhe për të lehtësuar simptomat.

Këtu janë disa këshilla:

-Përdorni veshje të mbyllura dhe kapele për të mbrojtur lëkurën nga poleni dhe dielli.

-Përdorni kremra me mbrojtje nga dielli për të mbrojtur lëkurën nga dëmtimi i diellit.

-Mbyllni dritaret e shtëpisë dhe përdorni filtrat e ajrit për të parandaluar hyrjen e polenit në ambiente.

-Mbyllni dritaret e makinave dhe përdorni sistemet e filtrimit të ajrit në makinë.

-Përdorni antihistaminikët e rekomanduar nga mjeku për të lehtësuar simptomat e alergjisë.

-Konsultohuni me mjekun për kremra ose mjete të tjera të aplikueshme për trajtimin e reaksioneve të lëkurës.Në raste të rënda, mjeku mund t’ju rekomandojë terapi me injeksione alergjie ose terapi të tjera më të specializuara.

-Është gjithashtu e rëndësishme të kërkoni këshillën e një mjeku për trajtimin e alergjive në verë, pasi ai mund të ofrojë një plan individualizuar të trajtimit dhe të japë këshilla specifike për rastin tuaj.