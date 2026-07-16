Algjeri, të paktën 11 të vdekur nga zjarri në një shtëpi të kujdesit për fëmijët

Të paktën 11 persona humbën jetën sot dhe 19 të tjerë u plagosën nga zjarri në një shtëpi të kujdesit për fëmijët pranë kryeqytetit algjerian, tha autoriteti i Mbrojtjes Civile të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, autoriteti tha se zjarrfikësit po vazhdojnë përpjekjet për të shuar zjarrin në objektin e kujdesit për fëmijët në rrethin Mohammadia, në lindje të Algjerit.
Numri i të vdekurve arriti në 11 në një vlerësim paraprak, tha ai.
Nëntëmbëdhjetë persona u plagosën, përfshirë 10 të cilët pësuan djegie të shkallëve të ndryshme, dy që përjetuan vështirësi në frymëmarrje për shkak të thithjes së tymit dhe shtatë u trajtuan për tronditje.
Pesë persona me aftësi të kufizuara u evakuuan nga objekti dhe u dërguan në një vend të sigurt, tha autoriteti.
Shkaku i zjarrit nuk u bë i ditur menjëherë.