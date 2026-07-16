Hani këto ushqime gjatë vapës ekstreme

Gjatë valës së të nxehtit, shumica e njerëzve do të kërkojnë ventilatorë dhe mënyra të tjera për t’u freskuar.
Por zgjidhja mund të fshihet në frigorifer. Shëndeti i zorrëve është çelësi i gjendjes së përgjithshme të trupit dhe ekspertët shpjegojnë se si ndikon në reagimin tonë ndaj nxehtësisë, shkruan Express.co.uk.
Lidhja midis shëndetit të zorrëve dhe nxehtësisë
Eksperti i shëndetit të zorrëve nga kompania shkencore ZOE, epidemiologu Tim Spector, konfirmoi se gjendja e zorrëve tona mund të luajë një rol në mënyrën se si përballojmë stresin e shkaktuar nga temperaturat e larta. Edhe pse një zorrë e shëndetshme nuk e bën askënd rezistent ndaj efekteve të nxehtësisë, Spector thekson se ka ushqime që mund ta bëjnë jetën më të lehtë për ne gjatë valëve të nxehtësisë.
“Shëndeti i zorrëve mund të luajë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si përballojmë stresin fizik, i cili përfshin nxehtësinë. Kur temperaturat rriten, trupi është nën një tendosje më të madhe dhe hidratimi bëhet edhe më i rëndësishëm për tretjen, qarkullimin dhe rregullimin e temperaturës së trupit”, tha ai.
“Nëse jeni të dehidratuar, tretja juaj mund të ngadalësohet, zorrët tuaja mund të bëhen më të ndjeshme dhe kjo mund të ndikojë në mikrobet e zorrëve. Për disa njerëz, kjo mund të nënkuptojë më shumë fryrje, shqetësim ose ngadalësi gjatë motit të nxehtë.”
Çfarë të hani gjatë një vale të nxehtë
Spector rekomandon bimë të pasura me ujë si shalqiri, kastravecat, manaferrat, domatet, frutat agrume, marule dhe zarzavate të tjera me gjethe si një vend i shkëlqyer për të filluar.
“Ato ndihmojnë me hidratimin, por gjithashtu ofrojnë fibra, minerale dhe polifenole që ushqejnë mikrobet e zorrëve tuaja. Ushqimet e fermentuara si kosi me kultura të gjalla ose kefiri gjithashtu mund të jenë të dobishme për të mbështetur mikrobiomën tuaj,” shpjegoi ai.
Ai shtoi, “Në mot të nxehtë, unë në përgjithësi do të zgjidhja vakte më të lehta, me bazë bimore, mbi ushqime të rënda, të pasura dhe ultra të përpunuara, të cilat mund t’i bëjnë njerëzit të ndihen të ngadaltë.”
Kur dhe si të hani ushqimet e rekomanduara
Spector këshillon të hani këto ushqime rregullisht gjatë gjithë ditës, në vend që të prisni derisa të ndiheni të mbinxehur ose të dehidratuar.
“Qasja më e mirë është t’i hani këto ushqime vazhdimisht gjatë gjithë ditës, në vend që të prisni derisa të ndiheni të mbinxehur ose të dehidratuar. Një mëngjes i mirë mund të jetë kos me kultura të gjalla ose kefir me manaferra, arra dhe fara, ose bollgur i zhytur gjatë natës me fruta”, tha ai.
“Gjatë gjithë ditës, ushqimet e pasura me ujë si pjepri, kastravecat, domatet ose manaferrat mund të ndihmojnë në ruajtjen e marrjes së lëngjeve. Për drekë dhe darkë, vaktet më të lehta me shumë perime, fasule, thjerrëza, drithëra të plota, bimë aromatike dhe vaj ulliri janë zakonisht zgjedhje më të mira sesa vaktet e rënda”, përfundoi Spector.
Ekspertë të tjerë pajtohen
Rekomandimet e tij u mbështetën nga Antonios Athanasiou, një kirurg gastrointestinal në Nuffield Health. Ai gjithashtu këshillon të hani fruta dhe perime me përmbajtje të lartë uji dhe të shmangni vaktet e rënda dhe yndyrore.
“Frutat dhe perimet me përmbajtje të lartë uji, si shalqiri, kastravecat, domatet, portokallet dhe luleshtrydhet, mund të ndihmojnë në hidratim si pjesë e një diete të shëndetshme. Do të sugjeroja gjithashtu të shmangni vaktet shumë të rënda ose të yndyrshme gjatë motit të nxehtë, pasi këto kanë tendencë t’i bëjnë njerëzit të ndihen të ngadaltë dhe mund të jenë më të vështira për t’u tretur. Ushqime si kosi, të cilat përmbajnë probiotikë natyralë, gjithashtu mund të jenë të dobishme në ruajtjen e shëndetit të mirë të zorrëve”, tha Athanasiou.